Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сан-Антонио» сохранил Джордана Маклафлина

По информации Шэмса Чарании, разыгрывающий Джордан Маклафлин (30 лет, 180 см) остается в «Сан-Антонио» по однолетнему контракту на 3,3 миллиона долларов.

Маклафлин стал игроком «Сперс» в 2025 году после того, как его обменяли из «Сакраменто» в рамках сделки по Деаарону Фоксу.

В прошлом сезоне разыгрывающий провел 44 матча, набирая в среднем 2 очка, 0,7 подбора и 0,9 передачи за 6,4 минуты на паркете.