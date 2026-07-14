«Сан-Антонио» сохранил Джордана Маклафлина

Маклафлин стал игроком «Сперс» в 2025 году после того, как его обменяли из «Сакраменто» в рамках сделки по Деаарону Фоксу.
В прошлом сезоне разыгрывающий провел 44 матча, набирая в среднем 2 очка, 0,7 подбора и 0,9 передачи за 6,4 минуты на паркете.
По информации Шэмса Чарании, разыгрывающий Джордан Маклафлин (30 лет, 180 см) остается в «Сан-Антонио» по однолетнему контракту на 3,3 миллиона долларов.
Маклафлин стал игроком «Сперс» в 2025 году после того, как его обменяли из «Сакраменто» в рамках сделки по Деаарону Фоксу.
В прошлом сезоне разыгрывающий провел 44 матча, набирая в среднем 2 очка, 0,7 подбора и 0,9 передачи за 6,4 минуты на паркете.