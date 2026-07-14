Трэйси Макгрэйди: «Браун и Эмбиид не разговаривали друг с другом после обмена»

Макгрейди отметил, что Браун общался с Тайризом Макси и Ви Джей Эджкомбом.
"Не уверен, что между ними был какой-либо разговор, по крайней мере, насколько мне об этом известно.
У всех начинается новая история, включая Джоэла. Теперь к тебе добавляется еще один MVP, а также молодые ребята, которые должны облегчить тебе задачу", — сказал Макгрэйди.
Макгрейди затронул эту тему в совместном шоу с Винсом Картером. Легенды НБА сошлись в том, что Браун должен был связаться с MVP 2023 года, потому что это «его команда» на протяжении долгого времени, но и центровой также должен был попытаться поговорить с новым товарищем по команде.
Браун ранее называл Эмбиида «флопером».