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Трэйси Макгрэйди: «Браун и Эмбиид не разговаривали друг с другом после обмена»

По словам члена Зала славы Трэйси Макгрэйди, близкий ему звездный новобранец «Сиксерс» Джейлен Браун все еще не связывался с лидером команды Джоэлом Эмбиидом, хотя обмен экс-игрока «Селтикс» состоялся 1 июля.

Источник: Спортс‘’

Макгрейди отметил, что Браун общался с Тайризом Макси и Ви Джей Эджкомбом.

"Не уверен, что между ними был какой-либо разговор, по крайней мере, насколько мне об этом известно.

У всех начинается новая история, включая Джоэла. Теперь к тебе добавляется еще один MVP, а также молодые ребята, которые должны облегчить тебе задачу", — сказал Макгрэйди.

Макгрейди затронул эту тему в совместном шоу с Винсом Картером. Легенды НБА сошлись в том, что Браун должен был связаться с MVP 2023 года, потому что это «его команда» на протяжении долгого времени, но и центровой также должен был попытаться поговорить с новым товарищем по команде.

Браун ранее называл Эмбиида «флопером».