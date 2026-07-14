Трэйси Макгрэйди: «Браун и Эмбиид не разговаривали друг с другом после обмена»

Макгрейди затронул эту тему в совместном шоу с Винсом Картером. Легенды НБА сошлись в том, что Браун должен был связаться с MVP 2023 года, потому что это «его команда» на протяжении долгого времени, но и центровой также должен был попытаться поговорить с новым товарищем по команде.