Коллин Секстон о Леброне Джеймсе: «Он уходит из команды каждый раз, когда появляюсь я»

«Он уходит из команды каждый раз, когда появляюсь я», — пошутил защитник.
21 июня 2018 года «Кэвальерс» выбрали Секстона на драфте. 1 июля того же года Джеймс покинул «Кэвс» и перешел в «Лейкерс».
30 июня этого года Джеймс сообщил «Лейкерс», что не вернется в команду. 1 июля Секстон договорился о двухлетнем контракте с «озерниками».
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