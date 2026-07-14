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Коллин Секстон о Леброне Джеймсе: «Он уходит из команды каждый раз, когда появляюсь я»

Новобранец «Лейкерс» Коллин Секстон подметил закономерность, связывающую его с Леброном Джеймсом.

«Он уходит из команды каждый раз, когда появляюсь я», — пошутил защитник.

21 июня 2018 года «Кэвальерс» выбрали Секстона на драфте. 1 июля того же года Джеймс покинул «Кэвс» и перешел в «Лейкерс».

30 июня этого года Джеймс сообщил «Лейкерс», что не вернется в команду. 1 июля Секстон договорился о двухлетнем контракте с «озерниками».

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