Президент «Сиксерс» Гэнси о Джеймсе: «Лучший игрок всех времен»

"Леброн и его окружение хранят молчание, ходят лишь слухи о разных клубах. Но мы, очевидно, хотели бы видеть его в своей команде. Если он примет решение перейти к нам, мы станем еще сильнее.
Я очень его уважаю. На мой взгляд, он лучший игрок всех времен", — признался Гэнси.
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