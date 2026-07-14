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Президент «Сиксерс» Гэнси о Джеймсе: «Лучший игрок всех времен»

Президент «Филадельфии» Майк Гэнси прокомментировал слухи о том, что его клуб может подписать 4-кратного MVP Леброна Джеймса на рынке свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

"Леброн и его окружение хранят молчание, ходят лишь слухи о разных клубах. Но мы, очевидно, хотели бы видеть его в своей команде. Если он примет решение перейти к нам, мы станем еще сильнее.

Я очень его уважаю. На мой взгляд, он лучший игрок всех времен", — признался Гэнси.

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