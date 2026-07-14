Кендрик Перкинс о скидке от Вембаньямы при продлении контракта со «Сперс»: «Плохое решение»

"Для нас баскетбол — развлечение, мы любим его смотреть. Но для игроков это работа. Ни в одной другой сфере деятельности от людей не требуют идти на снижение предлагаемой зарплаты… Стивен Эй Смит, Кендрик Перкинс и Адам Сильвер не отказываются от части зарплаты при подписании договоров. Так это не работает.
Я никогда не давал молодым игрокам советов типа: «Эй, оставьте команде хоть копейку». Нет, никогда. Точно могу сказать, что нужно выжимать все возможное, особенно такому парню, как Вемби. Парню, который продает майки и привлекает зрителей на трибуны, который вернул «Сан-Антонио» на вершину славы.
Просто подумайте о том, что он делает и уже сделал для этой организации. Считаю, что это плохое решение.
И какой пример он показывает в раздевалке? Теперь Стефону Каслу и Дилану Харперу, когда придет время подписывать продление, тоже отказываться от части положенных денег?" — поделился чемпион НБА.