Кендрик Перкинс о скидке от Вембаньямы при продлении контракта со «Сперс»: «Плохое решение»

"Для нас баскетбол — развлечение, мы любим его смотреть. Но для игроков это работа. Ни в одной другой сфере деятельности от людей не требуют идти на снижение предлагаемой зарплаты… Стивен Эй Смит, Кендрик Перкинс и Адам Сильвер не отказываются от части зарплаты при подписании договоров. Так это не работает.