Крис Хэйнс о разговоре с Ричем Полом: «Все вводные данные получены, теперь все зависит от Леброна»

"Я разговаривал с его агентом Ричем Полом, тот сказал, что все вводные данные получены. Теперь все зависит от Леброна, пришло время принимать решение. И мы можем ожидать, или, скорее, должны надеяться на то, что это случится в ближайшее время.
В числе претендентов на Джеймса «Кливленд» и «Майами», а также «Голден Стэйт», «Денвер», «Филадельфия» и «Миннесота»", — поделился журналист.
Инсайдер Шэмс Чарания также заявил, что 41-летний баскетболист все ближе к выбору новой команды.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше