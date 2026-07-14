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Крис Хэйнс о разговоре с Ричем Полом: «Все вводные данные получены, теперь все зависит от Леброна»

По словам инсайдера Криса Хэйнса, звездный форвард Леброн Джеймс завершил процесс сбора информации и в ближайшее время должен определиться с новой командой.

Источник: Спортс‘’

"Я разговаривал с его агентом Ричем Полом, тот сказал, что все вводные данные получены. Теперь все зависит от Леброна, пришло время принимать решение. И мы можем ожидать, или, скорее, должны надеяться на то, что это случится в ближайшее время.

В числе претендентов на Джеймса «Кливленд» и «Майами», а также «Голден Стэйт», «Денвер», «Филадельфия» и «Миннесота»", — поделился журналист.

Инсайдер Шэмс Чарания также заявил, что 41-летний баскетболист все ближе к выбору новой команды.

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