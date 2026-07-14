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Леброн Джеймс опасается по поводу здоровья Эмбиида и совместимости с центровым, когда рассматривает вариант с «Сиксерс» (Робинсон)

Обозреватель Скуп Робинсон назвал фактор, который отпугивает Леброна Джеймса при мысли о переходе в «Филадельфию».

Источник: Спортс‘’

«Близкие к ситуации источники указывают, что хотя Леброн и рассматривал всерьез вариант с “76-ми”, вопрос о том, подойдет ли он для совместной игры с Эмбиидом, остается большой и нерешенной проблемой.

Если верить слухам, то пара Джеймс — Эмбиид — это не вариант. Предпочтительнее было бы вообще избегать их совместной игры.

Более того, источники сообщают, что Джеймс испытывает серьезные опасения по поводу долгосрочного здоровья Эмбиида и снижения его активности во время сложной и изнурительной борьбы за чемпионство", — делится информацией Робинсон.

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