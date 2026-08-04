Евролига сообщила о рекордном росте онлайн-аудитории

Рост был отмечен во всех ключевых направлениях — социальных сетях, платформе EuroLeague.TV и официальном сайте организации. Эти результаты были представлены перед запуском Euroleague Basketball+ в сезоне-2026/27, который станет единой платформой для европейского клубного баскетбола.
В социальных сетях видеоконтент Евролиги набрал 2,27 миллиарда просмотров, что на 49% больше, чем в предыдущем сезоне.
Платформа EuroLeague.TV также установила рекорд по количеству активных подписчиков — показатель вырос на 23% по сравнению с сезоном-2024/25.
Официальный сайт Евролиги достиг отметки в 12,3 миллиона активных пользователей (+47% относительно сезона-2023/24), а число просмотров страниц составило 377,4 миллиона.
В сезоне-2026/27 Евролига планирует объединить свои основные сервисы в рамках Euroleague Basketball+, который станет главным онлайн-продуктом организации и будет включать матчи, контент и дополнительные возможности для болельщиков.