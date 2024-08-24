Николичу пора побеждать: прогноз на матч ЦСКА — «Акрон»

«Акрон» приехал в Москву тоже после поражения. Тольяттинцы вели 1:0 с «Рубином», но подсели во втором тайме и пропустили два мяча. Причем оба гола получились обидными. Сначала Савичев забил в свои ворота, хотя ему никто не мешал в этот момент. А на 90-й минуте отличился Даку после спорного офсайда. В общем, для «Акрона» продолжается процесс адаптации к премьер-лиге, он уже не первый раз теряет очки, ведя в счете. При этом новичок РПЛ продолжает играть в атакующий футбол, не сбивается на глухую оборону и игру на контратаках. Тедееву еще предстоит поработать над психологией команды, но в любом случае матчи «Акрона» приятно смотреть.