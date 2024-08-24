Николичу пора побеждать: прогноз на матч ЦСКА — «Акрон»

ЦСКА в прошлом туре потерпел обидное поражение от «Локомотива». Армейцы играли лучше соперника почти весь матч, чаще били по воротам, создали больше моментов, но пропустили в самом конце встречи. Главная проблема красно-синих — реализация моментов. Команде после ухода Чалова не хватает забивного форварда. Новичок Койта пока не впечатляет, Мусаеву не хватает стабильности, а Дивеев в первую очередь — все-таки защитник. Если ЦСКА не удастся усилить нападение, то команду Николича ждут проблемы. К тому же, как и в прошлом сезоне, армейцы продолжают пропускать на последних минутах.
«Акрон» приехал в Москву тоже после поражения. Тольяттинцы вели 1:0 с «Рубином», но подсели во втором тайме и пропустили два мяча. Причем оба гола получились обидными. Сначала Савичев забил в свои ворота, хотя ему никто не мешал в этот момент. А на 90-й минуте отличился Даку после спорного офсайда. В общем, для «Акрона» продолжается процесс адаптации к премьер-лиге, он уже не первый раз теряет очки, ведя в счете. При этом новичок РПЛ продолжает играть в атакующий футбол, не сбивается на глухую оборону и игру на контратаках. Тедееву еще предстоит поработать над психологией команды, но в любом случае матчи «Акрона» приятно смотреть.
Впрочем, сегодня гостям из Тольятти будет сложно взять хотя бы одно очко. «Акрон» в РПЛ пропускает минимум два гола, исключением стала только игра с «Факелом». А тут злой ЦСКА после двух поражений. Кроме форвардов у армейцев в группе атаки есть Давила, Обляков и Файзуллаев, также они опасны на стандартах. На победу ЦСКА с форой −1,5 БК Pari дает коэффициент 2,12. Хорошо смотрится и вариант «победа ЦСКА и тотал больше 2,5» за 2,06 в «Марафоне».
Андрей Санталов