Челябинск возьмет реванш: прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Трактор»

Первый раунд «Салават Юлаев» прошел уверенно, выиграв серию 4−1 у «Сибири». И все же, учитывая, что команду покинули все легионеры, в противостоянии с «Трактором» уфимцы уже не считались фаворитами. Все-таки они потеряли лучшую тройку нападения, лучшего защитника Ларсена и основного вратаря Метсолу. Тем не менее, после трех матчей «Салават» ведет в серии 2−1, сначала он зацепил одну игру в Челябинске, причем голкипер Шарыченков провел ту встречу на ноль. А затем выиграл дома 3:1, результат был по делу, хозяева большую часть матча действовали активнее, чаще бросали по воротам. Единственный гол уфимцы пропустили, играя в большинстве.

«Трактор», в отличие от соперника, сохранил своих легионеров. Гика уже набрал 4 очка в серии с «Салаватом», Седлак помог выиграть второй матч в Челябинске, а вот от Пулккинена ждут большего, пока финский голеадор «молчит». К чешскому вратарю Виллу особых претензий быть не должно, он пропустил всего 4 шайбы в трех матчах. Если в домашних встречах челябинцы превосходили Уфу про броскам в створ, то в третьей игре они уступили в этом компоненте. Задача тренера Гатиятулина — донести до хоккеистов, как им прибавить в активности.

«Трактор» в регулярке был лучшей командой Востока, так что сложно представить, что челябинцы сдадутся без боя. Тем более, у соперника состав теперь не такой мощный. Многие считают, что эта серия затянется, сделаем на это ставку и мы. На победу «Трактора» с учетом овертайма в 4-м матче этого противостояния БК «Фонбет» дает коэффициент 1,77. Также, учитывая, что команды до этого плотно действуют в обороне, хорошо смотрится вариант тотал меньше 4,5 за 1,82 в БК 1Х Ставка.