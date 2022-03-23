Шведы без Златана или чехи без Шика, Салах против Мане и другие интриги сборных

Прогноз: двойной шанс 1Х и «обе забьют — нет» за 2.14

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45 Швеция - Чехия -

Прогнозировать исход ближайших матчей отбора ЧМ-2022 в Европе непросто, потому что нынешний формат плей-офф в квалификации используется впервые. Ранее европейские стыки всегда проходили в два раунда, но теперь по итогам жеребьевки судьба улыбнулась шведам: именно им выпало на своем поле провести важнейшую игру за право разыграть путевку в Катар с Польшей.

Шведы могли напрямую выйти на ЧМ вместо Испании, если бы не два поражения на финише группового турнира, а Чехия попала в стыки только через Лигу наций. Швеции не поможет ее живая легенда Златан Ибрагимович (дисквалификация), а Чехии — феноменально раскрывшийся как бомбардир на Евро-2020 Патрик Шик (травма). Разница в том, что шведы добивались определенных успехов и без Ибры, например, на ЧМ-2018 дошли до четвертьфинала, и Златан после возвращения в сборную уже не является ее единственным лидером, а нападение сборной Чехии без Шика представить сложнее.

На своем поле Швеция традиционно играет дисциплинированно. Учитывая отсутствие Шика, велика вероятность, что шведам удастся сыграть на ноль. Отсюда наша ставка. Можно было бы поставить на победу Швеции в основное время (за 2.03 на сайте Winline), но стыковые матчи без права на ошибку предполагают максимальную осторожность: вероятность счета 0:0 по итогам 90 минут игры исключать нельзя, а в дополнительное время может произойти все что угодно.

Прогноз: победа Португалии и тотал больше 2.5 за 1.94

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45 Португалия - Турция -

Экс-чемпионы Европы на групповом этапе квалификации пропустили вперед Сербию (помните скандал в Белграде, когда судьи проспали чистый гол Криштиану Роналду?), а Турция после упадка выдала неплохой отборочный цикл, до конца сражаясь с голландцами за прямой выход в Катар.

Криштиану Роналду и компания — явные фавориты. Впрочем, если Португалию вдруг сыграет так же слабо, как в последнем матче группового турнира с Сербией (1:2), когда она дома по всем статьям уступила сопернику, у подопечных Штефана Кунца есть все шансы сотворить сенсацию и не пустить звездный состав португальцев на решающую встречу, вероятнее всего, с Италией.

Ахиллесова пята сборной Турции — оборона. При новом главном тренере турки пока не проигрывали, но пропускали от любых соперников кроме сборной Гибралтара. Голы армады, ведомой рекордсменом мира Криштиану, просто неизбежны. В защите португальцы не всегда убедительны и могут расслабиться, особенно поведя в счете, но выходить в следующий стыковой матч им положено по статусу.

Прогноз: двойной шанс 1Х и обе забьют за 2.31

Переносимся в совершенно иные реалии кругового отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ. Он предсказуемо прошел под знаком доминирования Бразилии и Аргентины, которые давно уже решили задачу попадания на мундиаль. В заключительных мартовских турах осталось определить обладателей двух прямых путевок в Катар и одной — в межконтинентальные стыки с пока неизвестной сборной из Азии. Наилучшие шансы на выход у Эквадора и Уругвая, а традиционно неплохая по именам сборная Чили опять в отчаянном положении, и спасет ее только чудо — например, в виде победы в гостях над лишенной мотивации Бразилией. Раз бразильцам ничего не надо, значит, чилийцы могут прибавлять три очка в таблицу? Не тут-то было. Дело в том, что Бразилия в нынешнем формате отбора, который уже несколько десятилетий используется в Южной Америке, не проигрывала на своем поле.

С любыми соперниками кроме самых принципиальных — Аргентины и Колумбии — бразильцы всегда играют по легендарному принципу «вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим». Он отлично стыкуется со ставками «тотал больше» и «обе забьют». Побеждать кровь из носу пятикратным чемпионам мира не нужно. Нужно экс-чемпионам Южной Америки, но статистика и история против них. Для надежности предлагаем сыграть «двойной шанс», что Бразилия, как всегда, не проиграет дома.

Прогноз: двойной шанс 1Х и тотал меньше 2.5 за 1.88

В отличие от Америки Южной, где отборочный турнир идет достаточно традиционно, на севере — в зоне КОНКАКАФ — в этом цикле все вверх дном. В квалификации сенсационно доминирует сборная Канады, которая уже почти точно впервые за без малого 40 лет и во второй раз в истории сыграет в финальном турнире чемпионата мира ФИФА. Однако формат отбора почти исключает проблемы для грандов зоны — Мексики и США. Именно им должны достаться две оставшиеся прямые путевки на мундиаль. Другое дело, что Мексика — США — это настоящее дерби, победа в котором — дело принципа.

Как настоящее дерби, матчи Мексики и США почти всегда проходят в упорной борьбе без большого числа забитых мячей. В последние годы мексиканцы не очень успешны во встречах с северным соседом: у них три поражения подряд. С другой стороны, на легендарной «Ацтеке» Мексика редко пропускает, а сборная США в этом цикле посредственно выглядит в гостевых матчах: в традиционном для КОНКАКАФ «гексагоне» (финальной группе из 6 команд) у звездно-полосатых только одна гостевая победа — над аутсайдером Гондурасом — два поражения от Канады и Панамы, а также ничьи со скромными командами Сальвадора и Ямайки. И еще неизвестно, как сложится заключительный матч в Коста-Рике. Возможно, мы рановато выписали США билет на чемпионат мира.

Прогноз: тотал меньше 1.5 за 2.15

Отборочный турнир чемпионата мира в Африке — один из самых продолжительных и тяжелых. Сборных-участников много, а путевок всего пять. Вот и сейчас можно сказать, что нескольким командам, которые мы привыкли видеть на мундиалях, по итогам двухраундовых стыков придется пропустить финальный турнир. Так в одной из пар сойдутся две лучшие команды континента последних лет — Сенегал и Египет — и на чемпионат мира поедет только одна из них. Кто из ливерпульских звезд сыграет в Катаре — Мохамед Салах или Садио Мане?

Совсем недавно, 6 февраля, эти сборные сразились в финале Кубка африканских наций. Как и весь турнир, матч выдался довольно унылым, завершился со счетом 0:0, а титул в серии пенальти забрал более удачливый Сенегал. На этот раз в Каире также не ждем обилия голов, если они вообще будут, тем более, впереди ответная игра в Дакаре. Сборная Египта — экстремально «низовая» команда, хотя ей нужен задел перед ответной игрой, а Сенегал в Африке почти никогда не проигрывает. Напрашиваются ставки вроде «обе забьют — нет», или двойной шанс 1Х, но коэффициенты на них мизерные. Рискнем сделать чуть более смелое предположение: в египетской части противостояния мы увидим максимум один забитый мяч.