Победы Италии, Португалии и Швеции — в Экспрессе дня от Winline с коэффициентом 8

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Прогноз: победа Саудовской Аравии за 1.40.

На бумаге тут все просто. В случае победы Саудовская Аравия обеспечит себе выход на ЧМ-2022. «Соколы» лидируют в своей группе и опережают идущую на третьем месте Австралию на 4 очка. И даже если та выиграет свой матч у Японии, Саудовская Аравия будет недосягаема, если наберет три очка с Китаем. Стоит отметить, что матч пройдет в ОАЭ, так что домашним он для китайцев не будет. Сам Китай уже давно лишился всех шансов в этом отборе, у команды всего 5 очков после 8 матчей. Верим здесь в фаворита.

Прогноз: тотал меньше 5,5 за 1.63.

8:1, 7:5, 2:5 — первые три матча между «Авангардом» и «Металлургом» получились аномально результативными. Пока что это мало похоже на хоккей в плей-офф, особенно первые две встречи, где магнитогорцы слишком часто ошибались. В Балашихе подопечные Воробьева наконец сыграли более осторожно, сами стали ждать ошибок соперника, и они последовали. Голдобин дважды убежал один на один, плюс два гола в большинстве и один в пустые ворота — так «Металлург» сделал счет в серии 1−2. Исход 4-го матча предсказать теперь еще сложнее, а вот в плане результативности команды должны вернуться на землю.

Прогноз: победа Италии с форой −1,5 за 1.58.

Все уже предвкушают финал стыковых матчей между Италией и Португалией, но команде Манчини сперва надо пройти Северную Македонию. Та может преподнести сюрприз — год назад Пандев и Ко обыграли, например, Германию в гостях. Знаменитый форвард, впрочем, уже завершил карьеру в сборной, а после Евро там сменился и тренер. У Италии есть некоторые проблемы с составом, в обороне, возможно, придется играть без знаменитых Бонуччи и Кьеллини. Но с атакой порядок: тут и Инсинье, и Иммобиле. «Скуадра адзурра» должна уверенно победить при своих болельщиках.

Прогноз: победа Португалии и тотал больше 1,5 за 1.50.

Вы верите, что Португалия дома, с Роналду в составе проиграет полуфинал в стыковых матчах? Вот и мы нет. Букмекеры тоже считают команду Сантуша фаворитом, поэтому возьмем победу с тоталом, иначе коэффициент будет небольшим. В голах тут сомнений мало. У Турции не самая надежная оборона, а вот в атаке Йылмаз, Ундер и Чалханоглу будут опасны. Но у португальцев есть свои козыри. Во-первых, конечно, Криштиану. Во-вторых, его одноклубник Бруну, а еще Бернарду и Жота, тоже играющие в АПЛ. Даже если Португалия пропустит, по всем раскладам она забьет больше. Если только не случится какое-то тотальное невезение.

Прогноз: Швеция не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.47.

Победителя этой пары уже ждет Польша, а вот кто им будет — вопрос. И шведы, и чехи удачно выступили на Евро, осенью «Тре крунур» даже опережали Испанию в своей группе, но все-таки подвинулись на второе место. Чехия стала третьей в отборе и попала в стыки как победитель группы в Лиге наций. Большим ударом для этой сборной стала травма основного форварда Шика. Его должен заменить новичок «Локомотива» Кухта, но он за национальную команду еще не забивал. Шведы редко проигрывают дома, а еще у них очень хорошая группа атаки: Кулусевски, Форсберг, Исак… Верим тут в хозяев поля, для подстраховки возьмем двойной исход и тотал меньше 3,5 — вряд ли тут будет много голов.

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