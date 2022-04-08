Битва за чемпионство в Англии и самые важные игры в России: топ-матчи выходных

Прогноз: двойной шанс X2 и тотал меньше 2.5 за 1.92

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 24, 9.04.2022, 14:00 Нижний Новгород - Динамо -

Главному конкуренту «Зенита» в борьбе за золото предстоит непростой выезд. «Нижний Новгород» неплохо противостоит превосходящим его в подборе игроков соперникам, умело сушит игру, набирая очки, и идет на почетном для новичка РПЛ 9-м месте в таблице, выше московского «Спартака». Динамовцы недавно разгромили нижегородцев в Кубке 3:0, но матч прошел в Москве, и это была совсем другая история. В чемпионате бело-голубые успели сравняться с «Зенитом», но тут же снова отстали на расстояние одной победы. Очки команда Сандро Шварца набирает, но качество игры в последних двух турах с «Ростовом» (1:1) и «Краснодаром» (1:0) оставляло желать лучшего.

«Нижний Новгород» Александра Кержакова — подходящий экзаменатор, чтобы оценить динамовские притязания на титул. Разумеется, хозяева сыграют вторым номером, используя главный козырь — дисциплинированную оборону числом. В такой обстановке у «Динамо» могут возникнуть проблемы с голевыми моментами, а «Нижний» в принципе забивает в среднем менее одного мяча за игру, поэтому ждем «низовой» матч. Фавориты не имеют права проигрывать, а вот ничейный исход при благоприятном для хозяев развитии событий вполне возможен.

Прогноз: тотал угловых больше 11.5 за 2.27

Футбол Англия 2021/2022 Тур 32, 9.04.2022, 17:00 Саутгемптон - Челси -

Начало апреля проходит для «Челси» под знаком противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый раунд получился обоюдоострым, но проигран с неприятным для лондонцев счетом 1:3, и команде Томаса Тухеля понадобятся все мастерство, свежесть и максимум удачи, чтобы переломить ситуацию в Мадриде. Настроиться должным образом на выезд в Саутгемптон «синим» будет непросто. Позиции «Челси» в чемпионате достаточно комфортные, прямой угрозы третьему месту в АПЛ пока нет, правда, у соперника, засевшего в середине таблицы, уже в принципе нет никаких турнирных задач, так что прогнозировать исход игры не так просто.

У «Саутгемптона» пять подряд матчей без побед, и «святые» постараются прервать негативную для себя серию. В минувшем туре очередным голом со штрафного отметился Джеймс Уорд-Проуз, уже седьмым с начала прошлого сезона. Предлагаем необычный вариант ставки — на угловые. Дело в том, что стиль игры «Саутгемптона» диктует угрозы воротам соперника с угловых (основной исполнитель — все тот же Уорд-Проуз). По числу угловых середняк лиги уступает лишь ее явным лидерам — «Сити», «Ливерпулю» и «Челси». Не менее 6 поданных угловых за матч — норма и для «Саутгемптона», особенно на своем поле, и для «Челси».

Прогноз: «Ахмат» не проиграет — двойной шанс 1Х за 2.20

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 24, 9.04.2022, 19:30 Ахмат - Зенит -

«Зенит» не хочет лишать чемпионат России главной интриги. Иногда складывается ощущение, что подопечные Сергея Семака могли бы поднажать, но не делают этого. Предыдущий выезд в Сочи вышел максимально унылым, и счет 0:0 полностью соответствует происходившему на поле, а теперь действующим чемпионам придется включаться серьезнее, ведь матчи в Грозном исторически складывались для питерцев тяжело. Вообще для лидера «Зенит» проводит выездные матчи в этом сезоне уж слишком неуверенно.

Состав позволяет Семаку экспериментировать, а потери в линии обороны просто вынуждают это делать. Интересно, как на эти эксперименты отреагирует наставник «Ахмата» Андрей Талалаев. Терять грозненцам нечего, команда достаточно высоко в таблице, а удачный исход может приблизить к пятерке лучших. После зимней паузы «Ахмат» побеждал лишь раз, но все его матчи проходили в упорной борьбе, и игра с «Зенитом» наверняка не станет исключением, тем более, петербуржцы стали слишком зависимы от настроения бразильских лидеров — Малкома и Клаудиньо.

Прогноз: победа «Спартака» и «обе забьют» за 3.30

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 24, 10.04.2022, 16:30 Спартак - Арсенал Т -

«Спартак» бывает хорош, бывает плох, но с ним никогда не скучно. С учетом последних результатов и турнирного положения матч обещает превратиться в триллер. В случае очередной неудачи красно-белые на полном серьезе окажутся участниками борьбы за выживание, так что для дружины Ваноли эта игра из разряда «ни шагу назад». Дополнительной головной боли итальянскому тренеру прибавят потери Айртона и Ларссона, правда, если бразилец был одним из ключевых игроков «Спартака», швед давно уже превратился в бледную тень самого себя.

У Тулы все грустно: борьба за выживание в самом разгаре, и успешно выйти из нее будет очень трудно. У Божовича тоже потери — уехал Давиташвили и дисквалифицирован Чаушич. Резервов для их замены поменьше, чем у соперника, так что туляки будут очень стараться, но даже зацепить ничью против разъяренного несоответствием амбиций и результатов «Спартака» будет трудно, а с последней победы «Арсенала» прошло уже больше четырех месяцев. Но поразить ворота соперника — реальная задача, ведь с обороной «Спартака», особенно когда он всеми силами рвется в атаку, все довольно плохо.

Прогноз: ничья и «обе забьют» за 4.30

Футбол Англия 2021/2022 Тур 32, 10.04.2022, 18:30 Манчестер Сити - Ливерпуль -

Никому не нужно объяснять, что это главный матч сезона и самое мощное противостояние в Англии последних лет. Без сомнений, матч выйдет великолепным и станет триумфом тактических ухищрений Гвардиолы и Клоппа, а также мастерства футболистов, но что от него ждать в плане исхода, результата, числа голов? На этот вопрос трудно ответить. Английская пресса отмечает, что от матча настолько много ожиданий, что он обречен выйти скучным и закончиться со счетом 0:0. Но это лишь британский юмор.

«Горожане» опережают «красных» в таблице всего на одно очко, и любой исход повлияет на чемпионскую гонку, но не станет в ней решающим за 7 туров до конца, поэтому хочется верить в открытый футбол. Конечно, Клопп не станет строить на «Этихаде» двухэтажный автобус по конспектам Диего Симеоне, да и никогда этого не делал. Как раз четвертьфиналы Лиги чемпионов настраивают на мысли о результативном футболе. Ведь де Брейне пробил брешь даже в забетонированной обороне «Атлетико», а «Ливерпуль» здорово сыграл в атаке в Лиссабоне, но и пропустил один мяч. У обеих команд феноменальная статистика и множество удивительных достижений, но все сходится к тому, что на сегодня соперники равны. В первом круге они уже сыграли между собой вничью со счетом 2:2, результативная ничья станет приемлемым для всех исходом и в ближайшем матче.

Прогноз: победа «Локомотива» за 3.00

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 24, 10.04.2022, 19:30 Ростов - Локомотив -

В кадровых перестановках «Локомотива» за сезон уже можно запутаться. Из последних: Заур Хапов стал номинально главным тренером, а фактически первым помощником Марвина Комппера, Лоськов и Пашинин штаб покинули, из России уехал директор по развитию Ларс Корнетка. Единственный, чьи позиции незыблемы — спортивный директор Томас Цорн. Несмотря на управленческий хаос, играет «Локомотив» интересно и претендует на место в тройке по итогам сезона.

Валерий Карпин вернулся, чтобы обезопасить «Ростов» от вылета, и пока у него это получается: после победы в отложенном матче с «Крыльями» ростовчане отдалились от зоны стыковых матчей на 4 очка. Коэффициенты перед матчем немного удивляют и подталкивают к тому, чтобы поставить на «Локомотив». Да, ростовчане играют дома и воодушевлены возвращением Карпина, но все-таки команды располагаются в разных частях таблицы, и железнодорожники демонстрируют куда более солидную игру, а мастерство футболистов позволяет им лучше реализовывать моменты, особенно это касается Вильзона Изидора, который забивает уже в четырех матчах подряд.