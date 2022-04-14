«Аталанта» и «Лейпциг» снова обменяются голами, «Айнтрахт» создаст проблемы «Барселоне»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.95.

Этот прогноз не сработал неделю назад, команды сыграли вничью 1:1, но сколько же моментов упустили и «Лейпциг», и «Аталанта». Вратарь бергамасков Муссо отбил не только удар с пенальти, но и справился с добиванием. Попробуем еще раз зайти с этой же ставкой. Видно, что в обороне и у «РБ», и у «Аталанты» проблемы, зато в атаке моменты есть, не хватает только реализации. У команды Гасперини явные проблемы в серии А, она уже упала на 8-е место, зато через Лигу Европы есть шанс пробиться в ЛЧ. Надо рисковать, тем более при своих болельщиках. Тедеско такой футбол подходит, будет простор для контратак, поэтому ждем яркий матч и много голов. «Лейпциг» только что разгромил «Хоффенхайм» в бундеслиге и в хорошем настроении прилетел в Италию.

Прогноз: «Брага» не проиграет в основное время и обе забьют за 2.90.

«Брага» ожидаемо выиграла первый матч, однако преимущество в один мяч выглядит довольно шатким. На своем поле «Рейнджерс» редко оставляют ворот соперников сухими, в плей-офф ЛЕ они отгрузили два мяча дортмундской «Боруссии» и три — «Црвене Звезде». Даже несмотря на травму основного форварда Морелоса, скорее всего, шотландцы забьют и в этот раз. Но «Брага» — более опытная команда в плане еврокубков, да и играет в чемпионате уровнем выше. Португальцы устояли на выезде против «Монако» (1:1) месяц назад, а последние 4 матча и вовсе выиграли. Важно еще и то, что «Рейнджерс» в воскресенье играть против «Селтика» в полуфинале Кубка Шотландии, и это может быть важнее для подопечных ван Бронкхорста. Хотя «Браге» они, конечно, просто так не сдадутся.

Прогноз: победа «Айнтрахта» с форой +1 за 2.43.

«Барселоне» сейчас явно непросто играть в таком плотном графике. Неделю назад каталонцы испытывали большие проблемы с быстрыми атаками «Айнтрахта», пропустили после подачи углового, но смогли отыграться. Ничья 1:1 по такой игре — хороший результат. В выходные «Барса» выдала драматичный матч против «Леванте» (3:2). Волевую победу удалось одержать благодаря голам Обамеянга, Педри и Люка де Йонга. «Айнтрахт» наверняка расстроился, что не реализовал столько моментов в домашнем матче, но шансы у немецкой команды будут и на выезде — все-таки оборона «Барселоны» допускает ошибки. А значит, разгром от каталонцев мы вряд ли увидим, хотя, судя по котировкам букмекеров, его тут очень многие ждут.

Прогноз: победа «Лиона» в основное время за 2.18.

«Вест Хэм» больше тайма провел вдесятером в первом матче, смог забить и в итоге не проиграть. Ничья при таких раскладах — достижение для лондонцев. Но во Франции устоять им будет сложно. Во-первых, они остались без двух основных защитников Крессуэлла (дисквалификация) и Зума (травма). Во-вторых, у «Вест Хэма» короткая скамейка, новички из РПЛ Влашич и Крал так толком и не заиграли в свою силу. «Лион» же делает ставку на еврокубок, так как в чемпионате все никак не может сдвинуться с 10-го места. А группа атаки у французов очень даже приличная: Мусса Дембеле и Токо-Экамби забили на двоих 27 голов в этом сезоне. Выбираем здесь хозяев поля.