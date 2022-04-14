Кто выйдет в финал Кубка Гагарина? Прогноз на матч СКА — ЦСКА

Два самых мощных клуба Западной конференции выиграли по три матча в серии, теперь победитель определится в последней, 7-й встрече, которая пройдет в Санкт-Петербурге. У СКА был шанс победить досрочно: в 6-м матче в третьем периоде при счете 1:1 два шикарных момента была у Гусева. Но с его бросками справился вратарь ЦСКА Федотов. Голкипер СКА Юханссон тоже в порядке. Если не считать третий матч, где в его ворота влетело 5 шайб, в этой серии швед больше двух голов не пропускал. Также видна еще одна закономерность: команда Ротенберга сильно проводит вторые периоды, она побеждала ЦСКА 5 раз в этом отрезке из 6.

У ЦСКА по-прежнему прекрасно третье звено с 41-летним Поповым, оно отличается почти в каждом матче. В 6-м матче эта тройка «промолчала», но вовремя проснулся Григоренко, сделавший дубль, и Абрамов из 4-го звена. У ЦСКА плохо работает большинство, сложно сказать, с чем это связано, но это явно одна из причин, по которой серия так затянулась. СКА успел забить три гола при численном преимуществе. Обе команды умеют играть терпеливо, обе могут периодически захватывать инициативу. Это видно и по статистике бросков — большого преимущества нет ни у тех, ни у других.

Седьмая встреча также должна получиться осторожной, лишь один раз в этой серии мы увидели больше 5 голов. Ставка на тотал меньше 4,5 выглядит логичной, в БК «Марафон» на нее дают коэффициент 1,82. Еще один вариант более рискованный, но соблазнительный из-за высокого коэффициента. В этом финале Западной конференции еще не было ни одного овертайма. В БК «Бетсити» на ничью в основное время предлагают 3,90. Явного фаворита тут нет, шансы есть у обеих команд. Особенно, если дело дойдет до дополнительного времени.