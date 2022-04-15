Новое шоу «Сити» и «Ливерпуля», а также лучшие матчи уикенда в России, Испании и Франции

Уфа — ЦСКА

Прогноз: обе забьют за 1.92

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 16.04.2022, 14:00 Уфа - ЦСКА -

После возобновления сезона о ЦСКА было сказано много лестных слов. В какой-то момент показалось, что команда Алексея Березуцкого способна опередить «Динамо» и стать главным конкурентом «Зенита», как вдруг армейцы сыграли неоднозначную ничью с «Уралом», где соперник со дна турнирной таблицы был ближе к победе, а затем и просто оказались разбиты «Химками». «Уфа» — конкурент «Урала» и «Химок», и очень интересно, какая работа над ошибками проведена «красно-синими» перед этим матчем.

Сломалось там, где не ждали: оказывается, ключевым игроком ЦСКА был не забивающий в каждом матче Языджи, а защитник Игорь Дивеев, после травмы которого надежная оборона армейцев развалилась, как карточный домик, и детские ошибки стал допускать даже безупречный Марио Фернандес. Для «Уфы» каждое очко на вес золота, команда Алексея Стукалова даст бой и постарается сделать то, что не удалось в игре с «Сочи». Исход может быть разным, но Беленову и Акинфееву сложно будет сохранить ворота в неприкосновенности под натиском Языджи и Агаларова.

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«Спартак» — «Рубин»

Прогноз: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 за 2.04

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 16.04.2022, 19:00 Спартак - Рубин -

Когда-то «Спартак» и «Рубин» боролись друг с другом за высокие места, но сейчас это разборки у края зоны стыковых матчей. «Спартаку» в этих местах делать нечего, а вот «Рубин» тяжелее других пережил массовый отъезд легионеров, наложившийся на игровой и идейный кризис команды Леонида Слуцкого. Если про «Спартак» в ФНЛ в основном шутили недоброжелатели, то Казань действительно уже в опасной зоне. По игре хуже «Рубина» выглядит разве что тульский «Арсенал», который спартаковцы только что крупно обыграли.

«Рубин» не сдастся без боя, у Казани есть резервы и амбициозный тренер — ситуацию надо исправлять. Даже «Арсенал» наиграл против «Спартака» на гол и забил его, но вмешались арбитры. Казанцы должны сыграть успешнее, но «Спартак», кажется, нащупал верные ходы в атаке и забьет больше соперника.

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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Прогноз: будет дополнительное время за 3.20

Тот случай, когда только что просмотренный фильм оказался настолько хорош, что хочется его увидеть снова — вдруг что-то пропустили в сюжетных перипетиях. Две предыдущие встречи лучших клубов Англии, а, возможно, и мира, завершились со счетом 2:2, но на этот раз ничьей точно не будет, ведь это кубковая игра. Или будет? Никто же не запрещает поставить на ничью в основное время, а дальше уже пусть гении разбираются — с игры или в серии пенальти.

На прошлой неделе ближе к победе были футболисты «Сити» — «Ливерпулю» приходилось отвечать на удары и в чем-то даже повезло удержать ничью. Но, во-первых, матч прошел на «Этихаде», а на этот раз соперники сойдутся в полуфинале Кубка Англии на нейтральном «Уэмбли», а во-вторых, «Ливерпуль» явно смог сэкономить больше сил в четвертьфиналах Лиги чемпионов, так что в предстоящей битве не будет явного игрового превосходства одной из команд, а кубковый характер матча предполагает более осторожный подход. Вряд ли «Ливерпуль» и «Сити» снова порадуют перестрелкой от трех и более мячей, а вот ничейный исход по итогам 90 минут в Лондоне — интересная боевая ставка.

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«Сочи» — «Локомотив»

Прогноз: ничья за 3.60

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 17.04.2022, 16:30 Сочи - Локомотив -

Встречу 4-й и 6-й команд чемпионата вполне можно считать матчем тура в РПЛ. Сочинцы в последнее время показывают нестабильные результаты, но это по-настоящему тренерская команда, и Владимир Федотов на ходу устраняет появившиеся недочеты. «Локомотив» этой весной чем-то похож на своего соперника: может создать проблемы кому угодно, но и потерять очки на ровном месте. Крупное поражение в Ростове-на-Дону, ознаменовавшее дебют Заура Хапова в роли номинально главного тренера, не стоит воспринимать слишком всерьез: удача в тот день отвернулась от «железнодорожников», к тому же они рано остались в меньшинстве.

С учетом всех проблем и козырей команды в настоящее время примерно равны. Букмекеры ждут «низового» матча, но, как мы уже видели, яркое событие вроде удаления или пенальти вскрывает игру, и она может получиться более результативной, чем ожидалось. «Сочи» стал менее ярок в атаке, чем в начале сезона, и более строг в обороне. У «Локо» многое зависит от того, вернется ли в ворота Гильерме — молодой Даниил Худяков волнуется и допускает помарки в игре на выходах.

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«Севилья» — «Реал»

Прогноз: тотал больше 2.5 за 2.00

Футбол Испания 2021/2022 Тур 32, 17.04.2022, 22:00 Севилья - Реал -

«Реал» не может долго праздновать эпический выход в полуфинал Лиги чемпионов, ведь уже в воскресенье его ждет экзамен в домашнем чемпионате. «Севилья» притормозила, вылетев из Лиги Европы и пропустив в таблице Примеры на второе место «Барселону», но команда Хулена Лопетеги — всё еще боеспособный коллектив, а для самого тренера встреча с «Реалом» максимально принципиальна.

С другой стороны, спад в игре и результатах «Севильи» нельзя отрицать, а «Реал», ведомый неукротимым Каримом Бензема, чувствует, что способен на все. Правда, сыграет ли Бензема в Севилье и сколько времени проведет на поле — вопрос. 120 минут противостояния с «Челси» забрали у него все силы, а поле он покидал, сильно хромая. Турнирная ситуация и амбиции позволяют соперникам показать на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» открытый футбол: «Реал» комфортно лидирует и может рисковать, играя в свое удовольствие, но матч с «Челси» продемонстрировал проблемы «королевского клуба» с обороной, к тому же встречу пропустят защитники Менди и Марсело.

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«ПСЖ» — «Марсель»

Прогноз: победа «ПСЖ» и тотал меньше 2.5 за 4.70

Футбол Франция 2021/2022 Тур 32, 17.04.2022, 21:45 ПСЖ - Марсель -

Нас ждет самое огненное (нередко в прямом смысле) и скандальное противостояние Франции. Очные встречи парижан и марсельцев чаще бывают не про футбол, а про всевозможные эксцессы с болельщиками. Интригу матча подогревает то, что «Марсель» — лучшая в таблице команда Франции за пределами Парижа, так что южанам положено дать бой фавориту. «ПСЖ» — лучшая команда чемпионата по набранным очкам на своем поле, а «Марсель» — по игре в гостях. Также обращает на себя внимание достаточно надежная оборона коллектива Хорхе Сампаоли: марсельцы пропустили те же 29 мячей, что и парижане.

Пока Париж вымещает злобу за вылет из Лиги чемпионов на соперниках по Лиге 1 (два последних матча выиграны с общим счетом 11:2), «Марсель» движется по сетке плей-офф Лиги Конференций, уже добравшись до полуфинала. Игра с ПАОК в Греции была только в четверг, так что сил на 90 минут в Париже может и не хватить. «ПСЖ» должен побеждать, причем букмекеры явно опять ждут крупного счета, забывая о своеобразии противостояния Парижа и Марселя, которое обычно проходит упорно и с минимальным числом голов (в матче первого круга их, например, не было вовсе). Попробуем сыграть на этом за крайне заманчивый коэффициент.