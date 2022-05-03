«Вильярреал» — «Ливерпуль», «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» и другие полуфиналы еврокубков

Прогноз: двойной шанс Х2 и тотал меньше 2.5 за 2.55

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/2 финала, 3.05.2022, 22:00 Вильярреал - Ливерпуль -

В этой Лиге чемпионов мы видели уже немало камбэков, но хватит ли магии Унаи Эмери на еще один? Коротко: нет. «Ливерпуль» недавно оказывался в подобной ситуации с «Интером», еще и на своем поле, и на этот раз не допустит ни малейшей потери концентрации. Юрген Клопп, безусловно, изучил ошибки «Ювентуса» и «Баварии». «Желтая подводная лодка» ушла в дерзкое плавание по морям Европы, но сегодня все закончится.

Испанцам придется идти вперед на родном «Эль-Мадригале» и раскрываться, а мощная атака «красных» этого не простит. Англичане сумели дважды взломать оборону соперника дома, когда тот всем составом сидел в обороне, и наверняка хотя бы раз сделают это в гостях, когда тот пойдет вперед. Вероятный гол «Ливерпуля» решит исход борьбы за финал и, скорее всего, закроет игру. Три гола такому сопернику «Вильярреал» не забьет даже дома — и два станут сенсацией. У «Ливерпуля» четыре подряд сухих матча — вполне вероятен и пятый.

Прогноз: гол Карима Бензема за 2.05

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/2 финала, 4.05.2022, 22:00 Реал - Манчестер Сити -

В Манчестере команды выдали, пожалуй, лучший матч этой Лиги чемпионов. Хочется продолжения шоу в Мадриде. Трудно поверить, что после семи забитых мячей в первой части спектакля вторая окажется скупой на голы. Все ждут очередной феерии, включая букмекеров, поэтому коэффициенты на тотал и «обе забьют» не особо привлекательные.

Отдавая должное новоявленным чемпионам Испании, не стоит забывать, что по качеству игры «Манчестер Сити» безраздельно доминировал в первом матче и должен был забивать не четыре мяча, а больше. Только какой-то магией Карло Анчелотти и Карима Бензема можно объяснить то, что Мадрид сохранил шансы перед ответной игрой. Хвататься за заманчивые 4.10 на проход в финал «Реала» рискованно, так на что же поставить на этом празднике футбола? Например, на вышеупомянутую магию Бензема. У, возможно, лучшего футболиста Европы этой весной в Лиге чемпионов фантастические 9 голов в 4 последних матчах. Как насчет красивой «десятки»? И 15 в общем за турнир? Тем более, в случае еще одного пенальти в ворота «Сити» понятно, кто пойдет его исполнять.

Прогноз: обе забьют за 1.71

Футбол Лига Европы 2021/2022 1/2 финала, 5.05.2022, 22:00 Рейнджерс - РБ Лейпциг -

Неделю назад команда Доменико Тедеско добилась победы над «рейнджерами» со счетом 1:0. Это не тот запас, с которым можно комфортно себя чувствовать на заполненном «Айброксе». 50 тысяч шотландских фанатов сделают все, чтобы помочь своим любимцам впервые с 2008 года выйти в финал еврокубкового турнира. Под руководством Тедеско «Лейпциг» здорово прибавил в этом году, но удачная серия сменилась двумя подряд поражениями, поставившими под вопрос попадание в Лигу чемпионов. «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхортса несмотря на скромный состав достойно сражаются в Европе, а в домашнем чемпионате только что свели вничью дерби с «Селтиком» (1:1) и, вероятно, так и останутся на втором месте.

«Лейпциг» был и остается фаворитом, но в Глазго немцев ждет настоящий ад. Вряд ли Петеру Гулачи удастся сохранить ворота в неприкосновенности, но и забить свой гол Кристофер Нкунку и компания обязаны, иначе попасть в финал Лиги Европы будет сложно. «Лейпциг» 9 матчей подряд не уходит с поля без забитых мячей, а шотландцев погонят забивать ревущие трибуны. Развязка может быть любой — вполне реально дополнительное время (кстати на овертайм Winline дает интересный коэффициент 5.0) — но надежнее осторожно поставить на обмен голами.

Прогноз: тотал больше 3.5 за 2.46

Футбол Лига конференций 2021/2022 1/2 финала, 5.05.2022, 22:00 Марсель - Фейеноорд -

За вторую половину первого тайма в Роттердаме соперники наколотили друг другу четыре гола, на 10-й секунде второго «Фейеноорд» забил, пожалуй, самый курьезный гол Лиги конференций, оказавшийся победным (3:2), а теперь этот безбашенный футбольный карнавал переезжает в Марсель.

По идее вторая команда Франции должна на своем выглядеть лучше третьей команды Голландии, но настораживает внезапный разгром, который «Марсель» потерпел дома от «Лиона» (0:3). У «Фейеноорда» с учетом Лиги конференций пять побед подряд, причем практически все матчи роттердамцев получаются обоюдоострыми. У «Марселя» тоже 4 из 5 последних матчей вышли «верховыми». Логично предположить, что и в этот четверг соперники по полуфиналу, для которых характерны атакующий футбол и множество ошибок в обороне, пробьют сверхвысокий тотал.

Прогноз: победа «Ромы» и тотал меньше 2.5 за 4.50

Футбол Лига конференций 2021/2022 1/2 финала, 5.05.2022, 22:00 Рома - Лестер -

На десерт один из самых интригующих матчей еврокубковой весны, который подошел бы по статусу и турниру рангом выше Лиги конференций. 1:1 в Англии оставляют самые разнообразные сценарии на ответную игру в Риме. Жаль, что изнуренные сложным календарем соперники подходят к решающей битве за финал не в лучшей форме. И «волки», и «лисы» переживают длительные серии без побед — по 4 и 5 матчей соответственно. В последний раз и те, и другие праздновали успех 14 апреля в ответных четвертьфинальных поединках Лиги конференций.

«Рома» потеряла из-за травмы Мхитаряна и испытывает проблемы в атакующей фазе игры — команда Жозе Моуринью на выходных так и не смогла поразить ворота «Болоньи», хотя имела моменты. Подопечные Брендана Роджерса уступили «Тоттенхэму» (1:3) и давно не могут забить больше одного гола за матч. В отличие от другого полуфинала этот должен получиться достаточно осторожным. Кубковый опыт Моуринью, домашние стены и приемлемый исход первой игры говорят в пользу «Ромы».

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