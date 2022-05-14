Кто возьмет Кубок Англии? Анонс финала «Челси» — «Ливерпуль»

Удивительно, но «Ливерпуль» все еще претендует на все 4 титула в этом сезоне, мечта сделать квадрупл еще жива! Хотя в чемпионате шансов опередить «Ман Сити», конечно, очень мало. Но главное для команды Клоппа — ближайший финал Кубка Англии. Это будет уже 60-й матч мерсисайдцев в сезоне, и усталость явно сказывается. Так, в прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» смог взять лишь одно очко во встрече с «Тоттенхэмом» (1:1). В оптимальном состоянии команда клоппа может победить любого соперника, однако сейчас такой суперформы у футболистов «Ливерпуля» не видно. При этом они по-прежнему опасны при стандартах, а тройка Диас — Мане — Салах всегда может что-то придумать у чужих ворот.

«Челси» наконец определился с новым владельцем, теперь лондонцев ждут перемены. Защитник Рюдигер уже уходит в «Реал», также команду могут покинуть еще игроков 5−6. Скорее всего, они захотят хлопнуть дверью и добыть трофей для клуба и для себя на прощание — тем более в других турнирах выиграть «синим» ничего не удалось. Даже третье место в АПЛ еще недавно было под угрозой, но убедительная победа 3:0 над «Лидсом» и осечка «Арсенала» все расставили по своим местам. У команды Тухеля были проблемы на своем стадионе в последнее время, она слишком часто там пропускала, в этом плане для «Челси» хорошо, что финал пройдет на «Уэмбли».

В составе обеих команд есть травмированные игроки, кто-то восстановился (и не факт, что до конца) совсем недавно, как Канте и Ковачич у «Челси». За «Ливерпуль» в финале Кубка Англии точно не сыграет Фабиньо, в центре поля его заменит Хендерсон, тут потери качества не будет. Для Тухеля большой вопрос, кого выпускать в нападении: в последних матчах разыгрался Лукаку, но до этого большую пользу приносил Хавертц. Вместе они на поле редко появляются. А ведь есть еще Вернер. Но в целом, стартовые составы у обеих команд будут практически сильнейшими. И на скамейках запасных варианты для усиления будут: например, Жота и Ориги у «Ливерпуля», Пулишич и Зиеш — у «Челси».

Обе команды уже встречались в финале Кубка лиги в этом году — «Ливерпуль» был сильнее в запоминающейся серии пенальти — 11:10. Клопп уже рассказал, как важно для него выиграть Кубок Англии — этот трофей он еще не держал в руках. Если мерсисайдцы возьмут оба домашних Кубка, а затем еще и Лигу чемпионов, сезон явно можно будет считать суперуспешным. Но и у «Челси» будут реваншистские настроения. Хотя бы один турнир Тухелю и его игрокам хочется выиграть. На победу «Ливерпуля» в основное время БК Winline дает коэффициент 2.13, на ничью (а она вполне возможна) — 3.60, на победу «Челси» в основное время — 3.55. На то, что обе команды забьют можно поставить за 1.78.