В Москве очередное дерби, Спаллетти вернется в Рим, а «Челси» сыграет с «МЮ»

Прогноз: обе забьют за 1.60

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 14, 22.10.2022, 19:00 Локомотив - Динамо -

Для «Локомотива» Winline Матч 14-го тура РПЛ станет проверкой, действительно ли железнодорожники после падения на дно таблицы и цепочки увольнений в штабе постепенно выходят из кризиса. У «Динамо» в очередном дерби похожие задачи, с той разницей, что бело-голубые не успели провалиться так низко. С учетом Кубка у каждого из соперников по две победы подряд: у «Локо» впервые с августа, а у «Динамо» — впервые в сезоне. Действия на поле обоих коллективов по-прежнему оставляет желать лучшего, так что очная встреча — важная веха на пути к прогрессу в таблице и игре.

Расклад по коэффициентам в дерби интересный: вероятность всех исходов практически одинаковая. Букмекеры не ждут от игры россыпи голов, но почти уверены, что отличатся обе команды. Это похоже на правду, потому что и те, и другие нацелены на атаку, но очень легко пропускают голы. Коэффициент невысокий, но это лучше двойных шансов, а больше уверенно сказать что-то о сценарии матча сложно, разве что попробовать ничью за 3.50 — три последних дерби «Локо» и «Динамо» завершились вничью.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.99

Футбол Англия 2022/2023 Тур 13, 22.10.2022, 19:30 Челси - Манчестер Юнайтед -

Интрига в борьбе за места в топ-4 чемпионата Англии закручивается с каждым туром. И «Челси» Грэма Поттера, и «МЮ» тен Хага последних недель показывают хорошие результаты, но победитель может быть только один, либо его не будет вовсе. Оба коллектива наладили игру и отчасти разобрались со своими проблемами, а чья возьмет — сказать сложно. У «Челси» особенно поражает, что «синим» удалось в последних пяти матчах не пропустить ни одного гола, у «МЮ» — тоже надежность в обороне и то, что тен Хагу для решения задач вообще не нужен Криштиану Роналду.

Аналитики в основном советуют ставить на «Челси» или хотя бы на то, что «синие» не проиграют дома. Но второй вариант практически не принесет выигрыша, а первый слишком рискованный, все-таки даже у переживающего непростые времена «МЮ» лишь два поражения за два месяца. Обе команды регулярно испытывают проблемы с реализацией моментов у чужих ворот, зато надежно закрыли на замок свои, поэтому с учетом большого значения результата с точки зрения турнирного положения неплохой ставкой будет предсказать менее трех голов в упорном и равном противостоянии.

Прогноз: П2 за 2.08

Футбол Италия 2022/2023 Тур 11, 22.10.2022, 21:45 Фиорентина - Интер -

Шутки о том, что «Фиорентина» никак не может оправиться от потери Александра Кокорина, остаются шутками, но и жизнь у футбольной Флоренции не такая веселая, как была недавно. Седьмая команда Италии предыдущего сезона не играет, а мучается. О попадании в еврокубки мечтать уже, наверное, поздно. Главное не перейти к реальной борьбе за выживание. Миланский «Интер» тоже проводит неровный сезон, но уже в спаренных матчах Лиги чемпионов с «Барселоной» стало видно, что Симоне Индзаги нащупал выход из небольшого кризиса, и уже понятнее, как «Интер» будет играть в дальнейшем.

Флоренция для всех грандов является непростым выездом, но игра и результаты соперников в октябре движутся в разные стороны, и «нерадзурри» обязаны доказывать, что на сегодня они сильнее. Матч может получиться как результативным, так и закрытым, но бросается в глаза хороший коэффициент на победу гостей — он не так низок, как можно было бы ожидать в данный момент. «Интеру» необходимо как можно скорее возвращаться в лидирующую группу, пусть «Фиорентина» и проиграла дома лишь раз, зато совсем недавно и с крупным счетом в игре с «Лацио» (0:4).

Прогноз: П1 и тотал меньше 3.5 за 2.09

Футбол Испания 2022/2023 Тур 11, 22.10.2022, 22:00 Реал - Севилья -

Неделю назад в Эль-Класико «Реал» с блеском оправдал наш прогноз и убедительно расправился с недурно готовой «Барселоной». На этот раз соперник у «сливочных» тоже с именем, но на значительно более худшей стадии развития. После увольнения Хулена Лопетеги и назначения Хорхе Сампаоли «Севилье» пока удается не проигрывать, но 3 ничейных результата при одной победе не сильно помогают улучшить турнирное положение. Нынешний «Реал» хорош тем, что ответственно подходит не только к большим матчам, но и к встречам с заведомо более слабыми соперниками, так что в Мадриде «Севилье», откровенно говоря, мало что светит.

На что ставить, если победа фаворита не вызывает больших сомнений и не оценивается хорошим коэффициентом сама по себе? Обращает на себя внимание прагматичность «Реала». Королевский клуб, добиваясь преимущества, не рвется добивать соперника, а надежно действует по счету, хотя и нередко пропускает. Учитывая, что Сампаоли после возвращения в Андалусию старается сначала повысить надежность обороны, матч, скорее всего, не станет сверхрезультативным: «Реал» добьется перевеса в пару мячей и доведет дело до победы, не стремясь унизить соперника крупной разницей.

Прогноз: П2 и «обе забьют — да» за 4.40

Футбол Италия 2022/2023 Тур 11, 23.10.2022, 21:45 Рома - Наполи -

Нерядовой матч для главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, который помимо работы в «Зените» больше всего ассоциируется именно с «Ромой». Времена меняются, и «Наполи» едет в столицу едва ли не явным фаворитом. Впрочем, «Рома» есть «Рома», а Жозе Моуринью по-прежнему особенный, поэтому распределение коэффициентов на исход достаточно ровное. «Рома» в этом году действует без блеска, но неплохо копит очки, особенно домашние, поэтому и держится в лигочемпионской четверке, чего с ней давно не бывало. Римляне, безусловно, дадут бой лидеру чемпионата, но огромным ударом для них стала травма лучшего бомбардира Пауло Дибалы, ведь у «джалоросси» и так были проблемы с результативностью.

«Наполи» Спаллетти и Кварацхелии этой осенью прекрасен с одной оговоркой. У неаполитанцев мощнейшая серия из 10 побед подряд во всех турнирах, но они почти не играют на ноль. Даже скромная «Болонья» в предыдущем туре смогла дважды заставить Алекса Мерета вытащить мяч из сетки, чего говорить о «Роме»: Тэмми Абрахам и компания обязательно постараются огорчить вратаря соперников. И все-таки футбольная поэзия и натиск, а также принципиальность матча для Лучано Спаллетти должны склонить чашу весов в пользу гостей, и только посмотрите, какой заманчивый коэффициент на это предлагается.

Прогноз: П1 и тотал больше 1.5 за 1.74

Футбол Испания 2022/2023 Тур 11, 23.10.2022, 22:00 Барселона - Атлетик -

И снова к «Барселоне»: битва с «Реалом» проиграна, но не война. Каталонцы уже доказали, что не сдадутся, и на дистанции в этом сезоне у Мадрида есть серьезный соперник. Тем более, все идет к тому, что скоро «Барса» не по своей воле потеряет второй фронт в Лиге чемпионов. Задача не отставать от «Реала» в чемпионате выглядит более выполнимой. Хави приходится постоянно латать дыры в обороне, чтобы прекращать проверки, на какие еще чудеса способен в раме тер Стеген. Немец хоть и превосходный вратарь, но все-таки живой человек. Супермен у «Барсы» теперь скорее впереди: Роберт Левандовски не забил «Баварии» и «Реалу», зато на неделе сокрушил дублем крепкий «Вильярреал», и у него по-прежнему больше забитых голов за «Барсу», чем проведенных матчей — 16 против 14. «Атлетику» тоже трудно будет устоять перед поляком.

Баски Эрнесто Вальверде неплохо начали сезон, но не побеждают уже почти месяц. Трудно ждать от них сенсации на «Камп Ноу», несмотря на то что «Атлетик» исторически не самый удобный соперник для каталонцев. Сформируем ставку на основе статистики: «Барселона» выиграла 17 из 18 последних личных встреч дома с клубом из Бильбао и в 16 из них забивала хотя бы два гола. Между ТБ1.5 и ТБ2.5 в этом матче приличная разница, но на этот раз лучше выбрать ставку понадежнее. Каталонцы только в четверг провели предыдущий матч и захотят поберечь ресурсы перед важнейшей ответной встречей с «Баварией».

Игорь Борунов