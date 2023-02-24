Французское класико, дерби Мадрида и Лондона и другие матчи уикенда

Прогноз: Победа «Реала» за 1.84

Футбол Испания 2022/2023 Тур 23, 25.02.2023, 20:30 Реал - Атлетико -

Обычно тренеры европейских топ-клубов с некоторым ворчанием едут на клубный чемпионат мира посреди сезона, но «Реалу» Карло Анчелотти поездка в Саудовскую Аравию принесла только плюсы — слегка поскучневшая команда получила новый импульс, и апофеозом стал исторический разгром «Ливерпуля» на его поле несмотря на 0:2 к 20-й минуте. Королевский клуб официально снова прекрасен. На его фоне земляки из «Атлетико» выглядят гораздо скромнее, хотя Диего Симеоне в который уже раз нашел игру, приносящую результат. После продолжительного периода застоя «Атлетико» снова штампует победы, как правило, с минимальным, но перевесом, и, похоже, скоро заберет третью строчку в таблице у «Реал Сосьедада». Скоро, но не завтра, потому что в дерби «матрасникам» придется очень трудно.

«Реал» не может позволить себе терять очки — судьба титула и так уже зависит от того, поймает ли «Барса» кризис ближе к финишу или нет. Ресурса противостоять мощному сопернику у «Атлетико» нет. Максимум — попортить кровь и заставить побеждать на морально-волевых. О сценарии говорить трудно: матч может сложиться по-разному, но на простой исход в виде победы фаворита коэффициент уже достаточно приятный, особенно если вы делаете серию ставок.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» за 2.50

Футбол Англия 2022/2023 Тур 25, 26.02.2023, 16:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси -

В Лондоне опять дерби. Не самое статусное, но крайне любопытное: нестабильный «Тоттенхэм» против страдающего «Челси». Пока команде Грэма Поттера удаются лишь отрезки матчей, а по итогам 90 минут она снова и снова получает «неуд». Шутки про Хогвартс уже надоели, но этот Поттер явно не волшебник. Огромное количество техничных новичков пока не может сыграться, а при всех кадровых вливаниях у «Челси» сейчас вообще нет центрального нападающего — подписывая всех подряд, о нем как-то забыли. 4 забитых мяча в 10 матчах календарного года — это катастрофа.

У «Тоттенхэма» с атакой порядок, хотя «шпоры» недавно оконфузились сначала в Лестере, а затем в Милане, но ситуация выглядит совсем не такой безнадежной, как у соперника. «Челси» уже почти невозможно дотянуться до еврокубков на следующий сезон, а «шпорам» предстоит крайне сложная задача отбиться от атак «Ньюкасла» на четвертую лигочемпионскую строчку. Напрашиваются два варианта ставки: либо победа «Тоттенхэма», либо «обе забьют — нет» (сыграла в 9 из 11 последних матчей «шпор» и 7 из 11 последних матчей «Челси»). Выберем больший коэффициент.

Прогноз: «Обе забьют — да» за 1.91

Футбол Германия 2022/2023 Тур 22, 26.02.2023, 19:30 Бавария - Унион Б -

Традиционная история противостояния гранда и дерзкого выскочки. Все ждут, когда у «Униона» кончится запал, но этого не происходит. Вчера команда Урса Фишера триумфально выбила из еврокубков «Аякс», который не привык так рано завершать международный сезон. Если бы не довольно неожиданная домашняя ничья с безнадежным аутсайдером «Шальке», берлинцы подошли бы к мюнхенскому экзамену единоличными лидерами чемпионата, а так в бундеслиге пока властвует триумвират. Предстоящий матч покажет, действительно ли Берлин готов бросить вызов Мюнхену, а заодно Дортмунду.

Вообще-то «Бавария» хороша, но в предыдущем туре сыграло вечное проклятие Менхенгладбаха, который необъяснимо эффективнее всех отбирает очки у мюнхенского исполина даже в нелучшие для себя сезоны. И конечно, удаление Упамекано уже на 8-й минуте. Ставить на «Баварию» в этом матче невыгодно: много не выиграть, а потеря очков не станет такой уж сенсацией, потому что умение «Униона» терпеть и жалить на контратаках всем известно. «Бавария» часто увлекается атакой в ущерб надежной обороне, поэтому с учетом характера и боевитости «Униона» неплохо выглядит вариант «обе забьют — да».

Прогноз: победа «Милана» и тотал меньше 3.5 за 3.00

Футбол Италия 2022/2023 Тур 24, 26.02.2023, 22:45 Милан - Аталанта -

И для красно-черного Милана, и для Бергамо нынешний сезон складывается тяжело, но еще есть возможность все исправить. Чемпионский титул «Милан» уже не защитит, но финишировать в топ-4 может и должен постараться. Но ведь и «Аталанта» несмотря на поражения от «Сассуоло» и «Лечче» все еще на дистанции одной победы от лигочемпионской четверки. Бергамаски в этом сезоне без еврокубков и могли хорошенько отдохнуть перед матчем, зато «Милан» в непростые времена должна воодушевлять трудовая победа над «Тоттенхэмом» на прошлой неделе.

Наконец-то команда Стефано Пиоли может гордиться показанной игрой и постараться перенести положительный импульс на чемпионат. Уже начинает получаться: обыграть в гостях «Монцу» нынче никому не просто, а «Милан» смог. Без Сапаты, Хатебура и Пашалича команде Гасперини будет трудно на «Сан-Сиро» против возрождающегося «Милана». Но и голевой феерии, судя по последним результатам обеих команд, ждать не стоит. Эти расчеты складываются в перспективную ставку.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.78

Футбол Франция 2022/2023 Тур 25, 26.02.2023, 22:45 Марсель - ПСЖ -

Уикенд завершается настоящим шоу: главное противостояние французского футбола должно показать, есть ли в Лиге 1 реальная сила, способная навязать Парижу борьбу за титул. «Марсель» уже неоднократно делал подобные попытки, но обычно безупешно. Однако есть совсем свежий удачный опыт. Здесь же, на родном «Велодроме» «Олимпик» бил звездный «ПСЖ» в рамках Кубка Франции 8 февраля, после чего одержал еще две победы в чемпионате, а Париж за это время выдал уникальную трехматчевую серию из поражений, исправив ситуацию лишь в сумасшедшей концовке игры против «Лилля» (4:3). Победа — плод индивидуальных усилий Мбаппе и Месси, а также Неймара, который в той же игре снова получил травму и поездку в Марсель пропустит.

Сложности «ПСЖ» невозможно игнорировать. В недавнем матче с «Монако» монегаски оказались фаворитами и оправдали ожидания. На этот раз шансы Марселя и Парижа считаются практически равными, с минимальным преимуществом гостей — наверное, только из-за прибавляющего с каждым матчем после травмы Мбаппе. Исход спрогнозировать почти невозможно. Нас ждут стычки, карточки, возможно, проблемы с болельщиками, как было уже не раз в очных встречах этих команд, очень многое зависит от судейства и планки допустимости единоборств. В такой ситуации хочется поддержать прежде всего сам футбол. Обе команды способны на многое в атаке, и пусть им удастся это показать в результативной обоюдоострой игре.

Игорь Борунов

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