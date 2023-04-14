Битвы лидеров во Франции и России плюс лондонское дерби

Прогноз: Х2 (победа ЦСКА или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.09

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 15.04.2023, 16:30 Урал - ЦСКА -

С начала сезона «Урал» и ЦСКА проводят четвертый официальный матч друг с другом, а будут и пятый, и шестой. Все из-за удивительной формулы Кубка, но никак не отпускают армейцы своего бывшего тренера Виктора Гончаренко. Первый же его матч после возвращения в «Урал» был против ЦСКА, и дело закончилось поражением в Москве 0:2. Затем две игры в группе Кубка — снова поражение в столице и домашние 0:0. И вот второй матч в Екатеринбурге.

Форма подопечных Владимира Федотова впечатляет. Они не только выдали серию побед, но и вообще перестали пропускать голы — 0 в четырех последних матчах. «Урал» удачно играет со «Спартаком», а вот другим соперникам из верхней части таблицы обычно уступает. Зона стыковых матчей в 6 очках, и уральцам стоит напрячься. ЦСКА — фаворит с отрывом, но все серии когда-нибудь заканчиваются, один раз в этом сезоне уральцам уже удалось дома сыграть с армейцами вничью, к тому же это с «Химками» можно играть без Игоря Акинфеева, «Урал» соперник посерьезнее, а участие живой легенды красно-синих в матче пока под вопросом. Неплохой коэффициент складывается, и если мы допустим потерю армейцами двух очков и менее трех голов в матче команд, которые стремятся надежно сыграть в обороне.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.04

Футбол Испания 2022/2023 Тур 29, 15.04.2023, 22:00 Кадис - Реал -

Гораздо более сложный матч для ставки, чем может показаться. Для «Реала» внутренний чемпионат постепенно становится наименее значимым по весне турниром. Полуфинал Лиги чемпионов близок, но надо будет повозиться с «Челси» в Лондоне, впереди финал Кубка с «Осасуной», а в Примере лишь вопрос престижа не пропустить на второе место разогнавшийся «Атлетико». «Кадис» — крепкая ершистая команда, которая третий сезон подряд успешно сражается за выживание. Сейчас южане дадут бой любому самому именитому сопернику, ведь каждое очко на счету.

Карло Анчелотти внимательно относится к состоянию своих лидеров, и мы точно не увидим тот же состав, что на неделе успешно разобрал «Челси» и по плану закрепит успех на «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. В этом шанс «Кадиса» на успех. Команда Серхио Гонсалеса Сориано редко забивает больше одного гола за игру, а «Реалу» и интереса нет уничтожать соперника градом забитых мячей. Королевский клуб может добиться минимальной победы на классе, может не так уж сенсационно потерять очки, но при изучении коэффициентов интересной выглядит ставка на закрытый матч с обеих сторон.

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Ланса») за 2.20

Футбол Франция 2022/2023 Тур 31, 15.04.2023, 22:00 ПСЖ - Ланс -

Пожалуй, главный матч топ-5 европейских чемпионатов в этот уикенд, ведь только во Франции друг с другом сыграют первая и вторая команды лиги. В Париже обычный апрель: все переживают очередной преждевременный вылет из Лиги чемпионов, на этом фоне всплывают самые разнообразные скандалы, а футболисты и штаб пытаются собраться и не опозориться еще и в чемпионате, на что их совокупного класса должно хватить с запасом.

«Ланс» — антипод «ПСЖ» во всем. Тренерская команда Франка Эза, где каждый знает и трудолюбиво выполняет свои функции. Это они «поздравили» «ПСЖ» с Новым годом, 1 января прервав беспроигрышную серию парижан из 23 матчей подряд. Аура непобедимости Мбаппе и компании испарилась, и после 1:3 в Лансе они проиграли уже 7 матчей из 18. Конечно, «ПСЖ» — фаворит, но сейчас даже победы в Лиге 1 даются команде Галтье непросто. Кстати, непонятно, как игроки будут вести себя, зная, что тренер точно вскоре покинет команду. К тому же Париж лишился до конца сезона Неймара. Хватит ли Мбаппе и Месси мотивации дотащить люксовый спорткар до финишной линии и титула? Наверное, да. Но в этом конкретном матче соперник слишком хорош как команда. Ставка на «Ланс» — это ставка на футбол.

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 за 2.30

Футбол Англия 2022/2023 Тур 31, 16.04.2023, 16:00 Вест Хэм Юнайтед - Арсенал -

«Арсенал» очень хочет стать чемпионом, но «канонирам» трудно будет выдержать гонку с набравшим ход «Ман Сити». По потерянным запас команды Артеты — 3 очка. Через два тура важнейший матч сезона с «Сити» в гостях, а потом еще пять финалов. До этого надо только побеждать, но если с последней командой АПЛ «Саутгемптоном» дома еще попроще, то против «Вест Хэма» на его стадионе придется выдать максимум. У «молотков» куча своих забот: зона вылета страшно близко — тоже 3 очка. В Лиге Конференций «Вест Хэм» — фаворит, но в первом четвертьфинале в Генте англичанам было тяжело (1:1).

«Арсенал» все так же великолепен и разнообразен в атаке, поэтому в этом матче ждем легкое преодоление ТБ 2.5 по голам, причем, усилиями, скорее всего, одного только «Арсенала». У команды Дэвида Мойеса в этом сезоне вообще нет забивных нападающих, и голы даются «молоткам» с трудом. «Вест Хэм» по делу ведет борьбу за выживание. В четверг четвертая команда чемпионата Бельгии временами просто разрывала оборону англичан, и те чудом удержали ничью. «Арсенал», конечно, способен на большее.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 2.29

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 23, 16.04.2023, 19:00 Ростов - Зенит -

Оба тренера перед игрой категорично отмели любые ярлыки, связанные с «золотым» матчем. Туров еще много, а разрыв между «Ростовом» и «Зенитом» существенный. Сергей Семак и его команда заслуживают комплиментов за работу, которая была проведена до и во время матча с «Локомотивом» — это была чемпионская реакция на появившиеся проблемы. Дальше должно быть проще. Забивать голы, оказываются, умеют и Сергеев, и Кассьерра, а самое важное — вернулся в строй Барриос, который наверняка на «Ростов-Арене» выйдет в стартовом составе, и «Зенит» сможет вернуться к своей самой эффективной модели игры.

«Ростов» тоже есть за что похвалить. Мало кто смог бы спастись в Оренбурге, уступая 2:0 за 10 минут до конца, а Карпин и его банда смогли, но есть ощущение, что тренер выжимает из этого состава абсолютный максимум по результату, и, конечно, «Ростов» и близко не ровня «Зениту» по игровым возможностям. Матчи в Ростове-на-Дону обычно радуют результативностью. Почти всегда обе команды забивают, и в 6 из 8 последних случаев в ворота залетало не меньше 3 мячей. При этом Валерию Карпину никак не удается обыграть Сергея Семака, и встречи с «Зенитом» обычно завершаются поражением (0−2−5 в семи последних очных встречах). Желто-синие обязательно дадут бой и могут забить, но рассчитывать на очки им будет сложно.

Игорь Борунов

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