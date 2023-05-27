Все в руках Дортмунда: прогноз на чемпионский матч «Боруссия» — «Майнц»

В это трудно было поверить еще недавно, но «Бавария» оступилась на финише чемпионской гонки, и перед последним туром на первую позицию вышла дортмундская «Боруссия». Победа над «Майнцем» — и результат мюнхенцев в параллельном матче будет уже неважен. «Боруссия» может выиграть первое чемпионство с 2012 года: да-да, с тех самых времен, когда Клопп тренировал, а Левандовски феерил в атаке. В последние годы Дортмунд был клубом, где развивали молодых талантов, а потом продавали их за большие деньги. И вот есть шанс прервать 10-летнюю гегемонию «Баварии».

В прошлом туре «Боруссия» разобралась в гостях с «Аугсбургом» — 3:0. В первом тайме игроки Дортмунда нервничали и не использовали несколько хороших моментов. Помогло удаление у соперника перед перерывом — в большинстве давление черно-желтых сказалось. В этом сезоне помимо талантливой молодежи у «Боруссии» нарисовался костяк из опытных футболистов: в атаке есть Ройс, Брандт и Аллер, в полузащите — Джан и Геррейру, в защите — Хуммельс и Зюле. Команда Терзича в отличной форме: 4 победы в 5 последних турах — и все с разгромным счетом.

У «Майнца» обратная ситуация. 4 поражения подряд выбили клуб из гонки за еврокубками, теперь осталось сыграть один матч и разъехаться по отпускам. Что характерно в этих 4 матчах «Майнц» пропускал как минимум три мяча. При этом месяц назад команда Свенссона одолела «Баварию» 3:1! А потом началась эта черная полоса. Перед сегодняшним матчем у «Майнца» восстановился основной вратарь Центнер, но не будет правого защитника Видмера и форварда Ажорка. Тренер Свенссон уверяет, что не будет помогать своему старому знакомому по «Майнцу» Тухелю, но просто хочет сыграть настолько хорошо, насколько это возможно.

«Боруссия» хороша дома в этом сезоне, в 16 матчах она одержала 14 побед и по одному разу сыграла вничью и проиграла. Теперь нужно победить еще один раз, ведь в случае ничьей «Бавария» может догнать по очкам (если она обыграет «Кельн»), а лучшая разница мячей как раз у мюнхенцев. Есть какой-то небольшой шанс, что хозяева дрогнут, не выдержат давление. Но с большой вероятностью дортмундцы все-таки доведут дело до конца.

На простую победу котировки уже сильно занижены, так что стоит присмотреться к такому варианту: «Боруссия» победит и тотал меньше 4,5 за 2,1 в БК BetBoom. Вряд ли хозяева побегут добивать соперника, добившись комфортного преимущества в счете. А если вы все-таки верите в чудеса и чемпионство «Баварии», можно рискнуть небольшой суммой на то, что «Майнц» не проиграет. «Фонбет» дает на это коэффициент 5,6.