UFC Вегас 75: Веттори — Каннонир

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c817df9524c0521e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252883&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Марвин Веттори — Джаред Каннонир

Марвин Веттори vs Джаред Каннонир Сделать ставку

Марвин Веттори (19 победы, 6 поражений, 1 ничья; 2 КО/ТКО, 9 SUB) vs Джаред Каннонир (16 побед, 6 поражений; 10 КО/ТКО, 2 SUB);

Главный бой, средний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Веттори 1.85, победа Каннонира 2.10

Прогноз редакции: победа Веттори

В главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе сразятся Марвин Веттори и Джаред Каннонир. Карьера обоих бойцов движется по похожей траектории, они занимают третью и четвертую позиции рейтинга средневесов. И Веттори, и Каннонир за последние пять лет проигрывали только чемпиону Исраэлю Адесанье и экс-чемпиону Роберту Уиттакеру. Итальянец за это время успел одержать победы над семерыми соперниками, 6 раз решением судей и один раз сабмишеном. Американец остановил нокаутом/техническим нокаутом четырех оппонентов и дважды выигрывал благодаря судейскому вердикту.

«Итальянский жеребец» за время выступлений в UFC нанес 1216 ударов и славится крепким подбородком, так как ни разу с 2016 года не побывал в нокдауне и не был нокаутирован.

Веттори уступал технически более оснащенным и изобретательным в атаке визави, но не раз демонстрировал, что способен принять урон и выстоять. 10 нокаутов/технических нокаутов в резюме Каннонира характеризуют его ударную мощь. Экс-боец тяжелого дивизиона лучше всего использует взрывную силу и тайминг, когда работает в ритме постоянного прессинга. Лоу-кики в его исполнении являются разрушительными, так как способны нарушить баланс и передвижение, что может стать ключом к точному попаданию в голову в финишной комбинации.

Если Веттори навяжет борьбу в клинче и максимально вымотает 39-летнего американца на старте схватки, он получит преимущество в чемпионских раундах за счет выносливости и работы ног. В последнем бою Марвину противостоял Роман Долидзе, который работал первым номером и давил на Веттори в течение трех раундов. Тогда итальянец переключился на работу вторым номером, атаковал комбинациями с дистанции и забрал победу решением в близком поединке.

6 экспертов портала MMAjunkie проголосовали за победу Каннонира и 5 за Веттори. Победитель противостояния между Марвином и Джаредом окажется в странном положении, так как в среднем дивизионе уже обозначен претендент № 1 и запланирован титульный поединок.

В данный момент чемпионом в категории до 85 кг вновь является Адесанья, который вырубил Алекса Перейру в реванше. Исраэлю предстоит защита пояса в бою с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плюсси.

Арман Царукян — Йоахим Сильва

Арман Царукян vs Йоахим Сильва Сделать ставку

Арман Царукян (19 побед, 3 поражения; 7 КО/ТКО, 5 SUB) vs Йоахим Сильва (12 побед, 3 поражения; 7 КО/ТКО, 3 SUB);

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Царукяна 1.11, победа Сильвы 8.0

Прогноз редакции: победа Царукяна

Арман Царукян потерял шанс сразиться с Ренато Карнейро, находящимся на 13-й строчке рейтинга легкого веса, после того, как бразилец получил травму. На замену вышел другой уроженец Бразилии Йоахим Сильва, тренирующийся вместе с Царукяном в American Top Team. Сильва на контракте с UFC c 2015 года, успел одолеть пятерых соперников и проиграл в трех боях. Поражения Насрату Хакпарасту и Рикки Гленну боец связывает с тяжелыми жизненными обстоятельствами, включая смерть отца от онкологии и тяжело перенесенный ковид в процессе подготовки. Йоахим после отмены локдауна присоединился к одной из лучших команд в мире ATT во Флориде, что вскоре принесло результат — Йоахим выиграл нокаутом у ветерана UFC Джесси Ронсона.

Царукян дебютировал в UFC с проигрыша нынешнему чемпиону в легком дивизионе Исламу Махачеву в зрелищной схватке. Во время поединка с Махачевым в Санкт-Петербурге Арман получал горячую поддержку болельщиков и стал первым, кто провел Исламу тейкдаун в октагоне. После этого Царукян в доминирующей манере разобрался с пятью соперниками подряд, подобравшись к верхним позициям рейтинга дивизиона. Второе поражение российский спортсмен армянского происхождения потерпел решением судей в бою с поляком Матеушем Гамротом.

При этом 15 журналистов, мнения которых указывает ресурс Mmadecisions, назвали Царукяна победителем в этом противостоянии.

Недавно другой российский боец Мовсар Евлоев столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны вышедшего на замену в октагон в последний момент Диего Лопеса. Сможет ли Йоахим Сильва повторить тактику Лопеса, который неоднократно угрожал болевыми приемами, находясь спиной на настиле октагона? Вряд ли, Арман чрезвычайно эффективно использует позицию контроля сверху для нанесения урона при добивании.

Николас Далби — Муслим Салихов

Николас Далби vs Муслим Салихов Сделать ставку

Николас Далби (21 победа, 4 поражения, 1 ничья, 1 NC; 6 КО/ТКО, 4 SUB) vs Муслим Салихов (19 побед, 3 поражения; 13 КО/ТКО, 2 SUB);

Полусредний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Далби 2.80, победа Салихова 1.47

Прогноз редакции: победа Салихова

Пусть бой «Датского динамита» Николаса Далби против «Короля Кунг-Фу» Муслима Салихова не присутствует на постерах турнира, он точно претендует на звание самого захватывающего противостояния UFC Fight Night. Далби ярко стартовал во время первого забега в UFC и столь же стремительно пропал с радаров после трех поражений подряд.

Боец позднее признался, что столкнулся с тяжелейшей депрессией и другими психологическими проблемами, однако вернулся в профессиональный спорт и вновь заявил о себе зрелищными выступлениями в европейском промоушене Cage Warriors.

Матчмейкеры UFC вновь подписали датчанина и Николас оправдал ожидания — 4 победы при одном поражении в конкурентном полусреднем дивизионе.

«Король Кунг-Фу» трижды оформлял зрелищные нокауты в октагоне. Салихов умеет работать в обманчиво спокойном ритме, чтобы прочитать игру противника и мгновенно взорваться с одиночными ударами или серией. Сумасшедшие навыки ударной техники позволяют ему бить с разворота в любой амплитуде. Далби ни разу в карьере не проигрывал досрочно, но уроженец Дагестана обладает достаточным уровнем мастерства, чтобы переиграть его, работая в режиме контрпанчера.

Ставки на UFC Вегас 75 Сделать ставку

Сергей Березовский

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