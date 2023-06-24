UFC Fight Night: Эммет vs. Топурия

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b89d2c10869c8751&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456252915&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джош Эмметт — Илия Топурия

Джош Эмметт vs Илия Топурия Сделать ставку

Джош Эмметт (18 побед, 3 поражения; 6 КО/ТКО, 2 SUB) — Илия Топурия (13 побед; 4 КО/ТКО, 8 SUB)

Главный бой, полулегкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Эмметта 4.30, победа Топурии 1.27

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей

Бой полулегковесов Джоша Эммета и Илии Топурии можно назвать традиционной встречей будущего претендента и ветерана-гейткипера. Американец Эммет в прошлом поединке уступил Яиру Родригесу, тогда на кону стоял временный титул чемпиона. Джош провел на 8 поединков больше, чем его нынешний оппонент и его профессиональная картера в смешанных единобортвах началась на 6 лет раньше. Базовый борец из команды Alpha Male нокаутировал шестерых оппонентов и сам не раз оказывался в тяжелых ситуациях в октагоне, но заработал славу чрезвычайно стойкого бойца. В 2020-м Джош, несмотря на порванные связки в колене, победил Шейна Бургоса решением судей в бою, признанным самым зрелищным за год. Лишь Джереми Стивенс смог остановить Эммета нокаутом, причем для этого ему пришлось сломать несколько костей лица Джоша.

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия выиграл досрочно в четырех из пяти поединках в октагоне, букмекеры видят его сильным фаворитом в схватке с Эмметом. Топурия успел уверенно разобраться с Дэймоном Джексоном, Юссефом Залалом, Райаном Холлом и Брюссом Митчеллом. Единственный раз, когда Илия получил серьезный отпор в клетке — схватка с Джеем Хербертом после проблем с весогонкой. Топурия и Эммет могут устроить феерическую рубку в стойке на встречных курсах. Джош славится мощнейшими хуками на средней дистанции, но сможет ли он остановить будущего претендента?

Брендан Аллен — Бруно Силва

Брендан Аллен vs Бруно Силва Сделать ставку

Брендан Аллен (21 победа, 5 поражений; 5 КО/ТКО, 12 SUB) — Бруно Силва (23 победы, 8 поражений; 20 КО/ТКО);

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Аллена 1.47, победа Силвы 2.80

Прогноз редакции: бой не дойдет до решения судей; победа Аллена

Брендан Аллен и Бруно Сильва обладают сумасшедшими статистическими показателями по числу досрочных побед. Аллен финишировал 17 соперников при 21 победе, а Сильва 20 из 23. Американец из клуба Kill Cliff проигрывал только топам среднего веса, в данный момент находится на победной серии из четырех поединков. Победа удушающим приемом над бразильцем Андре Мунизом прекрасно иллюстрирует то, какое оружие постарается Брендан использовать против Бруно. Бразилец проигрывал за карьеру 8 раз, причем 6 из них сабмишенами. Сильва сумел выстоять все три раунда в бою с устрашающим ударником Алексом Перейрой, проиграв раздельным решением судей. Его навыков в стойке достаточно, чтобы устроить впечатляющее шоу в бою против Брендана Аллена, если говорить исключительно об ударной технике. Если Аллен сможет вымотать соперника и перевести в партер, сценарий, в котором бразилец сдаютс после удушения сзади выглядит логичным.

Нил Мэгни — Филип Роу

Нил Мэгни vs Филип Роу Сделать ставку

Нил Мэгни (27 побед, 10 поражений; 7 КО/ТКО, 4 SUB) — Филип Роу (10 побед, 3 поражения; 6 КО/ТКО, 4 SUB);

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Мэгни, победа Роу

Прогноз редакции: победа

Ставки на UFC Джексонвилл Сделать ставку

Сергей Березовский

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