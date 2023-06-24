UFC Fight Night: Эммет vs. Топурия
Джош Эмметт — Илия Топурия, Брендан Аллен — Бруно Силва, Нил Мэгни — Филип Роу: прогнозы на UFC Джексонвилл, ставки и коэффициенты.
Джош Эмметт — Илия Топурия, Брендан Аллен — Бруно Силва, Нил Мэгни — Филип Роу: прогнозы на UFC Джексонвилл, ставки и коэффициенты.
Бой полулегковесов Джоша Эммета и Илии Топурии можно назвать традиционной встречей будущего претендента и ветерана-гейткипера. Американец Эммет в прошлом поединке уступил Яиру Родригесу, тогда на кону стоял временный титул чемпиона. Джош провел на 8 поединков больше, чем его нынешний оппонент и его профессиональная картера в смешанных единобортвах началась на 6 лет раньше. Базовый борец из команды Alpha Male нокаутировал шестерых оппонентов и сам не раз оказывался в тяжелых ситуациях в октагоне, но заработал славу чрезвычайно стойкого бойца. В 2020-м Джош, несмотря на порванные связки в колене, победил Шейна Бургоса решением судей в бою, признанным самым зрелищным за год. Лишь Джереми Стивенс смог остановить Эммета нокаутом, причем для этого ему пришлось сломать несколько костей лица Джоша.
Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия выиграл досрочно в четырех из пяти поединках в октагоне, букмекеры видят его сильным фаворитом в схватке с Эмметом. Топурия успел уверенно разобраться с Дэймоном Джексоном, Юссефом Залалом, Райаном Холлом и Брюссом Митчеллом. Единственный раз, когда Илия получил серьезный отпор в клетке — схватка с Джеем Хербертом после проблем с весогонкой. Топурия и Эммет могут устроить феерическую рубку в стойке на встречных курсах. Джош славится мощнейшими хуками на средней дистанции, но сможет ли он остановить будущего претендента?
Брендан Аллен и Бруно Сильва обладают сумасшедшими статистическими показателями по числу досрочных побед. Аллен финишировал 17 соперников при 21 победе, а Сильва 20 из 23. Американец из клуба Kill Cliff проигрывал только топам среднего веса, в данный момент находится на победной серии из четырех поединков. Победа удушающим приемом над бразильцем Андре Мунизом прекрасно иллюстрирует то, какое оружие постарается Брендан использовать против Бруно. Бразилец проигрывал за карьеру 8 раз, причем 6 из них сабмишенами. Сильва сумел выстоять все три раунда в бою с устрашающим ударником Алексом Перейрой, проиграв раздельным решением судей. Его навыков в стойке достаточно, чтобы устроить впечатляющее шоу в бою против Брендана Аллена, если говорить исключительно об ударной технике. Если Аллен сможет вымотать соперника и перевести в партер, сценарий, в котором бразилец сдаютс после удушения сзади выглядит логичным.
Сергей Березовский
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