Колыванов проэкзаменует топ-клуб из медиафутбола: прогноз на матч «Текстильщик» — «Амкал»

РФС продолжает эксперимент с командами из медиафутбола в Кубке России. В этот раз их три, и два клуба уже прошли первый раунд. Одним из них является «Амкал», медиафутболисты были сильнее «Знамени» из Ногинска — 3:2. Год назад «Амкал» дошел до третьего круга в Кубке, сегодня он постарается как минимум повторить это достижение.

По сравнению с прошлым сезоном, в составе «блогеров» уже нет вратаря Маменко, форварда Гасилина, давно ушел главный тренер Зубко. Зато вернулся после командировки в Болгарию лидер команды Прокопьев. На его счету в прошлом Кубке России три голевые передачи. Плюс есть форвард Катрич, поигравший в «Динамо». Кроме того, специально под Кубок «Амкал» взял вратаря Мухина и экс-полузащитника «Кубани» Лобкарева. В матче против «Знамени» забили как раз «профи» Катрич, Лобкарев и Маричев. Единственный негатив — удаление Левшука, после чего «Амкал» пропустил второй мяч и понервничал в конце игры.

В 2022 году «Текстильщик» вылетел из ФНЛ и, чтобы вернуться в первую лигу, пригласил известного тренера Колыванова. Но с первой попытки это не получилось. Летом 2023-го команда сильно поменялась, нет лучших бомбардиров Карпука и Вазитдинова, ушел лучший ассистент Жиронкин. Взамен пришли опытные Ефремов и Скворцов. Пока в чемпионате у «Текстильщика» сохраняется старая болезнь — плохая реализация моментов. Отсюда сразу 4 ничьи в 6 турах во второй лиге (еще были победа и поражение). Но отметим, что на своем поле команда Колыванова не проигрывала ни в прошлом сезоне, ни в этом.

У «Текстильщика» уже есть опыт игры против медийной команды. В прошлом году ивановцы победили в серии пенальти 2Drots (в основное время было 1:1) и дошли до 1/32 финала Кубка. Большое количество голов для таких матчей нехарактерно и выглядит аномалией. В основном, тут много борьбы, много брака в передачах. Голы, как правило, случаются после дальних ударов и стандартов. В БК BetBoom на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2,02. В плане исхода угадать победителя сложнее, коэффициент на проход «Амкала» в «Фонбете» повыше (2,15), поскольку небольшим фаворитом является «Текстильщик» (1,7 на проход в 3-й раунд Кубка).