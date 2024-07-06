Сегодня на Евро-2024 забьют все. Может быть, кроме Турции

Прогноз: «обе забьют — да» за 2.15

Англия — Швейцария Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 19:00 Англия - Швейцария -

На этом Евро немало неожиданностей, но Англия и Швейцария оправдали прогнозы. Англичане в своем неповторимом унылом стиле оказались в шаге от позора в ⅛ финала со Словакией, но на 95-й минуте Джуд Беллингем все-таки показал, почему его считают одним из лучших футболистов современности. В самом начале дополнительного времени Харри Кейн добил деморализованных словаков, которые потратили столько сил, больше часа удерживая сенсационный счет 1:0 в свою пользу. На несколько минут Англия проснулась, показав свой настоящий потенциал, и, повернувшись на другой бок, спокойно додремала до финального свистка.

Швейцария почти безотказно выходит из группы на больших турнирах и снова показала мастер-класс, дойдя до четвертьфинала и повторив результат предыдущего Евро. Причем не скажешь, что «крестоносцам» везет с сеткой: на Евро-2020 в ⅛ финала подопечные Мурата Якина выбили тогдашних чемпионов мира французов, а в этот раз спокойно и с запасом расправилась с чемпионами Европы итальянцами. Пора сделать шаг вперед и зачехлить еще и финалистов Евро-2020?

Англичан так и будут считать фаворитами в любой паре, потому что по именам это одна из самых звездных команд турнира. Ну и что с того, что они разочаровывают игрой и их чудом не выбила скромная Словакия. Но ставить на их проход в полуфинал рискованно, потому что в футбол играют не имена, и Швейцарии по силам повторить свою игру на предыдущей стадии.

Италии почти нечего было показать в атаке, а английские форварды — совсем другое дело. В отрыве от матча забитые мячи Беллингема и Кейна были роскошны. Гол Шранца в ворота Пикфорда показал, что Англия вовсе не так неуязвима в обороне, как считалось. Еще пару раз английскому голкиперу просто повезло, а у Швейцарии угрожать чужим воротам могут едва ли не все полевые игроки: на этом турнире по разу отличились уже 7 разных футболистов, и Гарету Саутгейту придется поломать голову, как теперь сушить игру и перекрывать все подступы к своим воротам. Читается сценарий, при которым команды забьют по разу, а дальше уже многое зависит от удачи.

Прогноз: двойной шанс 1Х (победа Нидерландов или ничья в основное время) и тотал больше 2.5 за 2.07

Нидерланды — Турция Сделать ставку

Футбол Евро 2024 1/4 финала, 6.07.2024, 22:00 Нидерланды - Турция -

Турция — официально главная сенсация чемпионата. Уверенный выход из группы объяснить просто: Грузия и Чехия туркам всегда по зубам, но успех в ⅛ с Австрией впечатляет. Оказывается, порядок и дисциплина соперника бессильны, когда у команды такая потрясающая самоотдача. Изъяны в игре турки компенсировали тем, что бились на каждом участке поля и за каждый мяч, ну и Мерт Гюнок в воротах был великолепен, а его сейв на последних секундах игры — лучший на турнире. Раз Турция одолела Австрию, она может пройти и Голландию, ведь «оранжевые» свой матч с Австрией в группе проиграли.

Но и Нидерланды есть за что похвалить. Группа была непростой, а ⅛ финала подопечные Роналда Кумана преодолели, совершенно не напрягаясь, что нехарактерно для этого турнира, где каждый навязывает бой каждому. Счет с Румынией мог быть и крупнее, чем 3:0, правда, соперник оказался совсем не готов к этой стадии. Теперь новое испытание и важнейший матч для развития голландской сборной: после эпохи Роббена, Снейдера, ван Перси и тяжелейшей смены поколений «оранжевые» снова готовы претендовать на высокие места. Или нет?

Голландия слишком явный фаворит, чтобы брать П1 со скромным коэффициентом, а Турция уже посрамила прогнозистов на предыдущей стадии. Матчи с участием этих команд почти всегда оказываются очень результативными для в целом не балующего нас голами турнира. У Нидерландов впереди чрезвычайно активна тройка Депай-Симонс-Гакпо, а против Румынии голландцы нанесли аж 23 удара. Турки же — главные специалисты Евро по голам из ничего. Кажется, голландцам и самим по силам пробить нужный тотал, но, если что, Турция поможет.

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Игорь Борунов