Золотые воспоминания «Зенита», дежурные очки ЦСКА и «Спартака»

Прогноз: Х2 (ничья или победа «Динамо») и «обе забьют — да» за 1.89

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 3, 3.08.2024, 15:00 Акрон - Динамо -

3-й тур стартует крутым матчем. «Акрон» уже показал, что это самый сильный из новичков чемпионата, а «Динамо» — что не собирается грустить об упущенном титуле и снова сражается за высокие места. Крупные поражения в групповом раунде Кубка от «Рубина» и «Спартака» не стоит учитывать. За две сезона Пути РПЛ стало ясно, что команды решают там совершенно другие задачи совершенно другими составами и до стадии плей-офф это не более чем серия контрольных игр.

После двух туров РПЛ только бело-голубые держат темп «Зенита», но в Самаре их ждет серьезная проверка. «Акрон» убедительно реализовал большинство после удаления у «Факела», а в 1-м туре мог огорчить и «Локомотив», но тольяттинцам не хватило опыта на концовку. У «Динамо» были те же соперники в обратном порядке, и несмотря на отсутствие важных игроков, которые вернутся в состав к осени, подопечные Лички взяли максимум очков. Осечка в кубковом дерби их только подстегнет. Мы пока не видели, как «Акрон» выглядит на не совсем домашнем стадионе в Самаре, но наверняка сильнее, чем в гостях. Одолеть себя столичный фаворит не позволит, но и сыграть на ноль Андрею Луневу опять не удастся.

Прогноз: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.93.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 3, 3.08.2024, 17:30 Зенит - Ростов -

У «Зенита» и «Ростова» и так была коллекция огненных матчей, но 30-й тур минувшего сезона и роковую ошибку Песьякова, подарившую сине-бело-голубым очередной титул, еще долго будут вспоминать. Как бы ни хотелось Карпину и его команде поквитаться за обидное поражение при достойной игре, Сергей Семак тоже прекрасно помнит, как все висело на волоске, поэтому хозяева, воодушевленные мощным стартом нового сезона, отнесутся к сопернику серьезно. Шансы «Ростова» съездить в Питер так же удачно, как в Самару к «Крыльям» неделю назад (1:3), близки к нулю.

«Ростов» владел преимуществом дома с ЦСКА, но на жаре до голов так и не дошло, а против «Крыльев» все решили эпизоды, и самарцы были недовольны судейством. В отличие от «Зенита», с предыдущей очной встречи дончане не прибавили, а петербуржцы здорово усилились и не отпустили ни одного важного бразильца. Победа «Зенита», причем более уверенная, чем 25 мая, сомнений не вызывает, а пикантность встречи в том, что в Питере теперь рвет и мечет Глушенков, которого Валерий Карпин, как когда-то Дзюбу, принципиально не вызывает в сборную. Жаль, Winline не предлагает линию на очередной гол лучшего бомбардира чемпионата — любопытно было бы увидеть коэффициент.

Прогноз: 1Х (победа ЦСКА или ничья) и тотал меньше 2.5 за 2.41.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 3, 4.08.2024, 15:30 ЦСКА - Оренбург -

ЦСКА только что попрощался с Чаловым, и новый главный тренер Марко Николич ищет оптимальные сочетания в атаке. Армейцы отбились в Ростове-на-Дону (0:0) и удачно съездили в Нижний (3:0), но «Пари НН» выглядит одной из худших команд нового сезона. «Оренбург» Деограссии на старте удивил не столько победой над «Спартаком» (2:0), с которым любит играть, сколько нулем в графе «пропущенные мячи» после двух туров. Теперь оренбуржцы попробуют принести засуху родных степей в Москву.

За первые два тура «Оренбург» нанес 42 удара — больше всех в лиге, но этот артобстрел был не так уж опасен для «Спартака» и «Ахмата». Грозненцы спокойно с ним справились (0:0). У ЦСКА тоже ноль пропущенных, и убирать «баранку» на своем стадионе армейцы явно не захотят. Ждем низовой матч, причем трудно представить, что хозяева умудрятся его проиграть.

Прогноз: 1Х (победа «Ахмата» или ничья) и тотал больше 1.5 за 1.91.

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 3, 4.08.2024, 20:30 Ахмат - Локомотив -

Только ленивый не говорил о том, что «Локомотив» входит в сезон недоукомпектованным. Первые туры показали, что, если впереди с Пиняевым и Воробьевым у железнодорожников все очень даже неплохо, то в обороне нужны новички, которых пока нет. Из-за этого «Локомотив» уступил «Динамо», а матч с «Акроном» получился увлекательным — пожалуй, это самая зрелищная игра стартовавшего чемпионата России — но победа стала хэппи-эндом не без доли везения.

«Ахмат» пока без побед, но и без поражений. Дома грозненцы традиционно сильны, хотя для «Локомотива» это исторически удобный выезд, но история — фактор вторичный, а явные проблемы команды Галактионова в обороне гораздо важнее. Голы будут, потому что в матчах «Локомотива» они всегда есть, но шансы хозяев предпочтительнее, только надо быть поконкретнее у чужих ворот, чем в Оренбурге. Может, ради голов Адиеву стоит довериться пылкому Берише, хотя он отпахал все 90 минут в Кубке.

Прогноз: победа «Спартака» и «обе забьют — нет» за 2.36

Футбол Премьер-лига 2024/2025 Тур 3, 5.08.2024, 20:00 Спартак - Крылья Советов -

«Спартак» — это всегда перехлест эмоций. Поражение в гостях от неудобного «Оренбурга» — оглушительный провал, победы над скромными «Химками» и в мало что решающем кубковом матче с «Динамо» — и вот Станкович уже король, новичок Барко — гений, а Угальде — бомбардир. Истина, как всегда, где-то посередине, и интересно, как красно-белые будут добывать дежурную победу на заказ против «Крыльев», которые провально начали сезон.

«Крылья» на дне с плохой разницей мячей, но для каждого поражения были объективные причины, и команде Осинькина надо не унывать, а выходить играть в свой футбол, и результаты вернутся. Вот только календарь снова подводит: после двух удачных для «Спартака» матчей визит на его стадион будет непростым. Жаль, Джикия не успел перейти в «Крылья» — была бы острая приправа к игре. Станкович разобрался с сильными и слабыми сторонами своей команды, и, конечно, «Спартак» в понедельник вечером будет фаворитом. «Крылья» не радуют в атаке, а «Спартак» был близок к сухому матчу в Химках, а затем смог его добиться в Кубке с «Динамо». Основания для трудовой победы на ноль просматриваются.

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Игорь Борунов