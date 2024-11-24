Сола о победе в масс-старте: сложно поверить, наконец все получилось после неудач

В воскресенье Сола выиграла гонку с массовым стартом на 12,5 км, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Ближайшую из преследовательниц на финише Анна опередила более чем на 20 секунд.



«Мне пока сложно поверить, что наконец-то все получилось после постоянных неудач. Даже хотелось опустить руки. Но я очень рада, что сегодня смогла даже с флагом финишировать. Считаю, что провела достойную гонку, — сказала Сола. — На стрельбе лежа все промахи были габаритные. Обидно, ведь можно было уйти в отрыв без какой-либо борьбы, но как есть, так есть. Конечно, штрафные круги ехать не помогают. В любом случае еще будут и падения, и взлеты, у каждого спортсмена такой плавающий темп. Но надеюсь, что получится сохранить высокую скорость на протяжении всего сезона».



До победы в Ханты-Мансийске белоруска не попадала на пьедестал в личных гонках текущего розыгрыша Кубка Содружества. Лучшим ее результатом было седьмое место во вчерашнем пасьюте, предыдущие гонки турнира Сола завершала вне десятки лучших.