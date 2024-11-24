Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сола о победе в масс-старте: сложно поверить, наконец все получилось после неудач

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала свое выступление в победном масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

Источник: БЕЛТА

Сола завоевала золото в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества по биатлону.

В воскресенье Сола выиграла гонку с массовым стартом на 12,5 км, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Ближайшую из преследовательниц на финише Анна опередила более чем на 20 секунд.

«Мне пока сложно поверить, что наконец-то все получилось после постоянных неудач. Даже хотелось опустить руки. Но я очень рада, что сегодня смогла даже с флагом финишировать. Считаю, что провела достойную гонку, — сказала Сола. — На стрельбе лежа все промахи были габаритные. Обидно, ведь можно было уйти в отрыв без какой-либо борьбы, но как есть, так есть. Конечно, штрафные круги ехать не помогают. В любом случае еще будут и падения, и взлеты, у каждого спортсмена такой плавающий темп. Но надеюсь, что получится сохранить высокую скорость на протяжении всего сезона».

До победы в Ханты-Мансийске белоруска не попадала на пьедестал в личных гонках текущего розыгрыша Кубка Содружества. Лучшим ее результатом было седьмое место во вчерашнем пасьюте, предыдущие гонки турнира Сола завершала вне десятки лучших.