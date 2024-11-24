Серохвостов победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону

ТАСС, 24 ноября. Даниил Серохвостов занял первое место в масс-старте на 15 км на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.
Серохвостов показал результат 38 минут 13,4 секунды. Вторым стал Никита Поршнев (отставание — 15,3 секунды), тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов (+22,1). Накануне Серохвостов победил в гонке преследования на 12,5 км на этом этапе Кубка Содружества.
В женском масс-старте победу одержала белоруска Анна Сола (38.04,7). Второй стала Анастасия Халили (+21,1), третьей — Виктория Сливко (+57,2).
Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске проходил с 22 по 24 ноября. В соревнованиях принимали участие биатлонисты из России и Белоруссии.