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Серохвостов победил в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону

Вторым стал Никита Поршнев, третьим — Эдуард Латыпов.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Даниил Серохвостов занял первое место в масс-старте на 15 км на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.

Серохвостов показал результат 38 минут 13,4 секунды. Вторым стал Никита Поршнев (отставание — 15,3 секунды), тройку лучших замкнул Эдуард Латыпов (+22,1). Накануне Серохвостов победил в гонке преследования на 12,5 км на этом этапе Кубка Содружества.

В женском масс-старте победу одержала белоруска Анна Сола (38.04,7). Второй стала Анастасия Халили (+21,1), третьей — Виктория Сливко (+57,2).

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске проходил с 22 по 24 ноября. В соревнованиях принимали участие биатлонисты из России и Белоруссии.