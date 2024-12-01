Французские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

Французы в составе Фабьена Клода, Кентена Фийон-Майе, Эрика Перро и Эмильена Жаклена показали результат 1 час 18 минут 24,4 секунды, затратив два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Второй стала команда Норвегии (отставание — 25,8 секунды; 3 дополнительных патрона), которую представляли Стурла Легрейд, Тарьей Бё, Эндре Стремсхейм и Йоханнес Бё. Бронза у сборной Швеции (+1.37,8; 0+10), за которую выступали Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.