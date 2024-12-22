Смольский и Лазовский стали призерами масс-старта на этапе Кубка Содружества

Участие в гонке на 15 км приняли 30 сильнейших спортсменов. К заключительному огневому рубежу в числе пяти лидеров подошли сразу три белоруса — Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Максим Воробей. Смольский и Воробей допустили по одному промаху, а Лазовский отстрелялся чисто и убежал на дистанцию первым вместе с россиянином Никитой Поршневым. На заключительном круге Лазовский отстал от Поршнева и вдобавок пропустил вперед партнера по команде Смольского. В итоге Антон финишировал вторым, Дмитрий — третьим, на долю секунды обойдя Даниила Серохвостова.