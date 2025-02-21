Ярошенко заявил, что отстранение позволяет российским биатлонистам зарабатывать

«Но на внутрироссийских стартах сейчас реально хорошие призовые, в то время как на Кубке мира не у многих будет возможность зарабатывать такие деньги. Так что для кого-то это даже является плюсом, потому что на Кубке мира некоторым спортсменам будет объективно очень сложно бороться за места, за которые положены призовые», — добавил он.