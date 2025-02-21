Ярошенко заявил, что отстранение позволяет российским биатлонистам зарабатывать

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отстранение от международных соревнований позволяет ряду российских биатлонистов увеличить свой доход за счет возросших призовых фондов внутренних турниров. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.
Российские и белорусские спортсмены с 2022 года отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов, который не допускает их даже в нейтральном статусе.
«Не все спортсмены смогут бороться на топ-уровне на Кубке мира, поэтому питать иллюзий не надо, — сказал Ярошенко. — Конечно, отсутствие международной соревновательной практики не добавляет прогресса. Возможно, мотивация тоже теряется».
«Но на внутрироссийских стартах сейчас реально хорошие призовые, в то время как на Кубке мира не у многих будет возможность зарабатывать такие деньги. Так что для кого-то это даже является плюсом, потому что на Кубке мира некоторым спортсменам будет объективно очень сложно бороться за места, за которые положены призовые», — добавил он.
В условиях отстранения российские и белорусские спортсмены участвуют в Кубке России и Кубке Содружества.