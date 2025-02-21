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Смольские, Сола и Авсеенко вошли в команду «Беларусь-1» на смешанную эстафету в «Раубичах»

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревновательную программу Кубка сильнейших спортсменов по биатлону в «Раубичах» в субботу продолжит смешанная эстафета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: betnews.by

Участие в гонке примут 10 квартетов: два из Беларуси и восемь из России. Команду «Беларусь-1» составили Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский. В активе Смольского уже есть три золотые медали главного старта сезона в «Раубичах»: Антон выиграл спринт и пасьют, а также победил в сингл-миксте вместе с супругой Динарой, на счету которой также две серебряные награды в личных гонках. Илья Авсеенко взял бронзу в спринте и серебро в одиночной смешанной эстафете в дуэте с Анной Сола.

В квартет «Беларусь-2» вошли Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Из этой четверки на пьедестал домашнего турнира пока не поднимался никто, ближе всех к подиуму был Лазовский, занявший четвертое место в индивидуальной гонке. За главную команду России побегут чемпионы Кубка сильнейших спортсменов Наталия Шевченко и Карим Халили, а также Анастасия Халили и Антон Бабиков. Смешанная эстафета в «Раубичах» стартует в 11.00.