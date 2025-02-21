Смольские, Сола и Авсеенко вошли в команду «Беларусь-1» на смешанную эстафету в «Раубичах»

Участие в гонке примут 10 квартетов: два из Беларуси и восемь из России. Команду «Беларусь-1» составили Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский. В активе Смольского уже есть три золотые медали главного старта сезона в «Раубичах»: Антон выиграл спринт и пасьют, а также победил в сингл-миксте вместе с супругой Динарой, на счету которой также две серебряные награды в личных гонках. Илья Авсеенко взял бронзу в спринте и серебро в одиночной смешанной эстафете в дуэте с Анной Сола.