Смольские, Сола и Авсеенко вошли в команду «Беларусь-1» на смешанную эстафету в «Раубичах»

Участие в гонке примут 10 квартетов: два из Беларуси и восемь из России. Команду «Беларусь-1» составили Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский. В активе Смольского уже есть три золотые медали главного старта сезона в «Раубичах»: Антон выиграл спринт и пасьют, а также победил в сингл-миксте вместе с супругой Динарой, на счету которой также две серебряные награды в личных гонках. Илья Авсеенко взял бронзу в спринте и серебро в одиночной смешанной эстафете в дуэте с Анной Сола.
В квартет «Беларусь-2» вошли Ксения Воробей, Ирина Шаклеина, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Из этой четверки на пьедестал домашнего турнира пока не поднимался никто, ближе всех к подиуму был Лазовский, занявший четвертое место в индивидуальной гонке. За главную команду России побегут чемпионы Кубка сильнейших спортсменов Наталия Шевченко и Карим Халили, а также Анастасия Халили и Антон Бабиков. Смешанная эстафета в «Раубичах» стартует в 11.00.