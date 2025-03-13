Авсеенко занял второе место в суперспринте на чемпионате России

На старт квалификации в суперспринте вышли 52 спортсмена, из них в финал отобрались 30 человек, в том числе семеро белорусов. Решающий забег прошел в формате сокращенного масс-старта на 7,5 км. Лучшим среди наших биатлонистов стал Илья Авсеенко, который допустил по одному промаху на первой и второй стрельбе, но два следующих огневых рубежа прошел без ошибок и в итоге финишировал вторым в 8 секундах позади Кирилла Бажина из Свердловской области. Тройку призеров замкнул Антон Бабиков из команды Башкортостана, которого Авсеенко опередил на 0,9 сек.