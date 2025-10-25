Чемпионку мира по биатлону Симон могут исключить из сборной Франции за кражу

В июле 2023 года RMC Sport сообщила, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Инцидент произошел летом 2022 года на международном фестивале Blink в Норвегии. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба поступила от неназванного сотрудника сборной Франции. Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более €1 тыс. Симон ранее отвергала обвинения.