Белорусские биатлонисты узнали партнеров по команде на «Гонке чемпионов»

3 января в отборочных забегах стартовали 40 лыжников и биатлонистов, в том числе трое белорусских атлетов. Антон Смольский показал лучший результат в мужской квалификации, а Дмитрий Лазовский занял девятое место. Динара Смольская замкнула топ-3 у девушек. По окончании последней гонки состоялась жеребьевка, на которой были сформированы составы десяти команд на завтрашнюю смешанную эстафету. Право более раннего выбора имели спортсмены, которые лучше выступили в отборе.
В итоге в команду Смольского вошли биатлонистка Полина Плюснина, лыжник Иван Горбунов и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в эстафете Татьяна Сорина. В одном квартете вместе с Динарой Смольской побегут биатлонист Евгений Сидоров, лыжник Павел Соловьев и еще одна победительница Игр-2022 в Китае Юлия Ступак. Компанию Дмитрию Лазовскому по команде составят призеры Олимпиад Ирина Казакевич (биатлон) и Александр Терентьев (лыжи), а также Екатерина Смирнова.
Смешанная эстафете на «Гонке чемпионов — 2026» в Рязани стартует 4 декабря в 12.00. Первыми на дистанцию уйдут биатлонистки, которые за два этапа пробегут в общей сложности шесть кругов и зайдут на четыре огневых рубежа. Далее в борьбу вступят лыжницы, в чьей программе запланированы восемь кругов. Следом эстафету примут биатлонисты, завершать гонку будут лыжники. Победители соревнований разделят два миллиона российских рублей.