Белорусские биатлонисты узнали партнеров по команде на «Гонке чемпионов»

Смешанная эстафете на «Гонке чемпионов — 2026» в Рязани стартует 4 декабря в 12.00. Первыми на дистанцию уйдут биатлонистки, которые за два этапа пробегут в общей сложности шесть кругов и зайдут на четыре огневых рубежа. Далее в борьбу вступят лыжницы, в чьей программе запланированы восемь кругов. Следом эстафету примут биатлонисты, завершать гонку будут лыжники. Победители соревнований разделят два миллиона российских рублей.