Дочь Домрачевой и Бьерндалена завоевала «серебро» на «Снежном снайпере»

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Дочь легендарных биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена Ксения стала серебряным призером на финальном этапе соревнований «Снежный снайпер».
Республиканские соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба проходят в Раубичах.
Девятилетняя биатлонистка в воскресенье приняла участие в смешанной эстафете младшей возрастной категории. Она бежала на втором этапе за сборную Минска.
Ксения приняла эстафету второй, чисто прошла оба огневых рубежа и передала эстафету лидером.
По ходу гонки минчане уступили витебской команде и стали вторым, проиграв 44,7 секунды. Тройку призеров замкнули представители Гомельской области.
В пятницу Бьерндален стала четвертой в спринте в этих состязаниях.
Всего участие в финальном этапе республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» приняли 168 юных спортсменов — по 24 из каждой области Беларуси.
Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, что подарила дочери Ксении лыжи на первый день рождения, когда ей исполнился год.