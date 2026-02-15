Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Домрачевой и Бьерндалена завоевала «серебро» на «Снежном снайпере»

Детский турнир по биатлону «Снежный снайпер» проходит в Раубичах — среди 168 юных спортсменов была также дочь Уле Эйнара Бьорндалена и Дарьи Домрачевой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Дочь легендарных биатлонистов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена Ксения стала серебряным призером на финальном этапе соревнований «Снежный снайпер».

Республиканские соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба проходят в Раубичах.

Девятилетняя биатлонистка в воскресенье приняла участие в смешанной эстафете младшей возрастной категории. Она бежала на втором этапе за сборную Минска.

Ксения приняла эстафету второй, чисто прошла оба огневых рубежа и передала эстафету лидером.

По ходу гонки минчане уступили витебской команде и стали вторым, проиграв 44,7 секунды. Тройку призеров замкнули представители Гомельской области.

В пятницу Бьерндален стала четвертой в спринте в этих состязаниях.

Всего участие в финальном этапе республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» приняли 168 юных спортсменов — по 24 из каждой области Беларуси.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, что подарила дочери Ксении лыжи на первый день рождения, когда ей исполнился год.