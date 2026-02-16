Ричмонд
«Они все сказали: “До свидания”. Российские биатлонисты не собираются возвращать золотые медали Олимпиады-2014

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что Международный союз биатлонистов (IBU) настойчиво требует вернуть медали Олимпиады 2014 года в Сочи в мужской эстафете.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в Сочи золото завоевала сборная России в следующем составе: Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин. После того как Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона и аннулировали золото Сочи-2014 в эстафете, вместе с ним медалей лишилась вся российская команда. МОК принял решение о перераспределении наград: золото присудили Германии, серебро — Австрии, бронзу — Норвегии.

«IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты. Мы говорим, что СБР может вернуть кубки, но медали… У нас даже нет юридических инструментов взаимодействия и давления на спортсменов. Мы задали спортсменам вопрос, они все сказали: “До свидания”, — заявил Майгуров в интервью “Матч ТВ”.

Шипулин уже дал публичный комментарий, сказав по поводу медали следующее: «Я ее завоевал. Она моя, возвращать не собираюсь».

