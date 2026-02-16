«Они все сказали: “До свидания”. Российские биатлонисты не собираются возвращать золотые медали Олимпиады-2014

«IBU настойчиво требует у нас вернуть медали Олимпиады в Сочи в мужской эстафете, и это тоже может быть причиной нашего невозвращения на международные старты. Мы говорим, что СБР может вернуть кубки, но медали… У нас даже нет юридических инструментов взаимодействия и давления на спортсменов. Мы задали спортсменам вопрос, они все сказали: “До свидания”, — заявил Майгуров в интервью “Матч ТВ”.