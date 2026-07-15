«4 года моих мучений». Биатлонист Шипулин по итогам работы в Госдуме назвал законопроект, которым гордится

Шипулин стал депутатом Госдумы в 2019 году в результате довыборов. В сентябре 2021 года он победил на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. Является заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. В начале мая стало известно, что Шипулин может сменить Госдуму на свердловское заксобрание. Отмечалось, что он уже подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Законодательное собрание Свердловской области.