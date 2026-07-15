«4 года моих мучений». Биатлонист Шипулин по итогам работы в Госдуме назвал законопроект, которым гордится

Шипулин стал депутатом Госдумы в 2019 году в результате довыборов. В сентябре 2021 года он победил на выборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. Является заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту. В начале мая стало известно, что Шипулин может сменить Госдуму на свердловское заксобрание. Отмечалось, что он уже подал документы на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Законодательное собрание Свердловской области.
— Есть ли законопроекты, которыми гордитесь?
— Было много законопроектов, где я выступал соавтором, но один хотелось бы выделить. Ради него я изначально пошел в Госдуму и говорил себе, что этого добьюсь. Спустя четыре года моих мучений был принят закон для спортсменов, которые служат в силовых ведомствах.
У нас очень много профессиональных спортсменов состоят в МВД, или в ФСБ, или в Росгвардии, в Минобороны. По закону они не имели права получать экипировку, премии, выезжать на соревнования за бюджетные средства. Эта проблема существовала с 90-х годов.
Решить ее было очень тяжело, потому что законопроект был мой персональный. Мне никто не помогал, я написал с юристами за месяц первый вариант, не зная подводных камней. А чтобы законопроект прошел первое чтение, надо пройти огонь и воду.
Мы с командой в четырех редакциях смогли довести его до ума, и сейчас спортсмены и ведомства, которых это касалось, говорят мне спасибо, — сказал Шипулин в интервью E1.RU.