Кто из спортсменов погиб на зимних Олимпийских играх

В том году соревнования по санному спорту дебютировали на Играх, и среди участников был 58-летний Казимеж Скжипецки, в прошлом пилот британских ВВС. Во время тренировочного заезда за неделю до начала Игр Скжипецки потерял контроль над санями, вылетел с трассы и пролетел около 15 метров. Многочисленные травмы, включая переломы черепа и таза, оказались смертельными — спортсмен скончался в больнице. После этого случая в целях повышения безопасности на трассе были установлены дополнительные борта.