Австрийского бобслеиста госпитализировали после переворота боба на Олимпиаде

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Австриец Якоб Мандльбауэр госпитализирован после переворота боба во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Игр.
Боб перевернулся во время второй попытки. Мандльбауэру оказали первую помощь на трассе, его унесли на носилках. В больнице его проверят из-за болевых ощущений в шее.
Соревнования прервали на 20 минут. Остальные участники австрийской команды не получили травм. Заключительные попытки состоятся в воскресенье.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.