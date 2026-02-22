Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде

Совет директоров итальянской телерадиовещательной компании RAI осудил попавший в эфир Олимпиады закадровый комментарий про израильских бобслеистов, сообщает ANSA.

Источник: Getty Images

В начале трансляции соревнований четверок в субботу на RAI 2 зрители услышали, как за кадром кто-то сказал: «Давайте избегать экипаж 21, который израильский».

Исполняющий обязанности руководителя RAI Sport Марко Лоллобриджида немедленно принес извинения, назвав это «неприемлемым высказыванием».

Совет директоров компании в своем заявлении принес извинения спортсменам и еврейской общине. В телекомпании начали внутреннее расследование.

Ранее на этой неделе в отставку ушел глава RAI Sport Паоло Петрекка, которого раскритиковали за ошибки во время церемонии открытия Игр, пишет Reuters.

В частности, Петрекка перепутал название стадиона, принял итальянскую актрису Матильду де Анджелис за Мэрайю Кэри, а президента МОК Кирсти Ковентри — за дочь президента Италии. Он также не узнал двух волейболисток сборной Италии, участвовавших в эстафете олимпийского огня, назвал испанских спортсменов «очень горячими» и отметил, что многие китайские атлеты «естественно… держат телефоны в руках».

Израильский экипаж Адама Эдельмана занимает последнее, 24-е место после двух попыток.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше