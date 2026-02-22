Ричмонд
Австрийский бобслеист повредил межпозвоночный диск в результате опрокидывания боба на ОИ-2026

Австрийский бобслеист Якоб Мандлбауэр получил травму во время выступления на Олимпийских играх в Италии.

Источник: AP 2024

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Австрии, в результате опрокидывания боба во втором заезде четверок у спортсмена возникли проблемы с межпозвоночным диском между пятым и шестым позвонками.

Мандлбауэр прошел полное первичное обследование в больнице имени Кодивиллы в Кортина-д’Ампеццо, а после полудня в субботу был переведен в больницу в Тревизо для дальнейшего обследования.

«Перевод осуществлен исключительно для дальнейшего медицинского наблюдения с целью исключения любых рисков», — объяснил врач Бернхард Унтеркофлер.