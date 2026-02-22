Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мужская сборная Германии по бобслею завоевала золото и серебро в соревнованиях четверок на зимних Олимпийских играх в Италии.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Флайшхауэр, показавшие по сумме четырех попыток время 3 минуты 37,57 секунды.
Второе место заняли их соотечественники — Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (+0,57). Бронзовыми призерами стали швейцарцы Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиайе и Марио Эберхард.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.