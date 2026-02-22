Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок

Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок на ОИ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мужская сборная Германии по бобслею завоевала золото и серебро в соревнованиях четверок на зимних Олимпийских играх в Италии.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Флайшхауэр, показавшие по сумме четырех попыток время 3 минуты 37,57 секунды.

Второе место заняли их соотечественники — Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (+0,57). Бронзовыми призерами стали швейцарцы Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиайе и Марио Эберхард.

Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.