Данные еще двух российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

РИА Новости: российские сноубордисты Фадеев и Шеббо попали в базу «Миротворца».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Данные сноубордистов из паралимпийской сборной России Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзера внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Личные данные сноубордистов были внесены в базу данных в ночь на субботу. Обоих спортсменов обвиняют в «пропаганде войны» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В пятницу в базу «Миротврца» были внесены еще пятерых российских паралимпийцев, участвовавших в зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины». Также на «Миротворце» не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.