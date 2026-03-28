Федерация бобслея России подвела итоги сезона, назвав лучших спортсменов

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация бобслея и санного спорта» в лице заслуженного тренера России, Председателя КК ОО «Федерация бобслея и санного спорта» Петроса Ервандовича Гаспаряна, отметила лучших спортсменов специальными наградами.
По итогам Чемпионата России были отмечены сильнейшие:
Лучший пилот (мужчина) — Ростислав Гайтюкевич.
Лучший пилот (женщина) — Анастасия Макарова.
Лучший разгоняющий — Александр Ефимов.
Лучшая разгоняющая — Арина Подабаева.
Лучший скелетонист — Владислав Семенов.
Лучшая скелетонистка — Анастасия Цыганова.
По итогам сезона были отмечены сильнейшие:
Лучший пилот (мужчина) — Ростислав Гайтюкевич.
Лучший пилот (женщина) — Анастасия Макарова, Нина Клименко.
Лучший разгоняющий — Александр Ефимов.
Лучшая разгоняющая — Елена Мамедова, Снежана Трофимец.
Лучший скелетонист — Владислав Семенов.
Лучшая скелетонистка — Анастасия Цыганова.
Все спортсмены были награждены памятными призами.