Федерация бобслея России подвела итоги сезона, назвав лучших спортсменов

Федерация бобслея России подвела итоги сезона, отметив лучших спортсменов по совокупности выступлений.

Источник: Sport24

Краснодарская краевая общественная организация «Федерация бобслея и санного спорта» в лице заслуженного тренера России, Председателя КК ОО «Федерация бобслея и санного спорта» Петроса Ервандовича Гаспаряна, отметила лучших спортсменов специальными наградами.

По итогам Чемпионата России были отмечены сильнейшие:

Лучший пилот (мужчина) — Ростислав Гайтюкевич.

Лучший пилот (женщина) — Анастасия Макарова.

Лучший разгоняющий — Александр Ефимов.

Лучшая разгоняющая — Арина Подабаева.

Лучший скелетонист — Владислав Семенов.

Лучшая скелетонистка — Анастасия Цыганова.

По итогам сезона были отмечены сильнейшие:

Лучший пилот (мужчина) — Ростислав Гайтюкевич.

Лучший пилот (женщина) — Анастасия Макарова, Нина Клименко.

Лучший разгоняющий — Александр Ефимов.

Лучшая разгоняющая — Елена Мамедова, Снежана Трофимец.

Лучший скелетонист — Владислав Семенов.

Лучшая скелетонистка — Анастасия Цыганова.

Все спортсмены были награждены памятными призами.