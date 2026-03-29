Участница Олимпиады-2026 Олесик выиграла чемпионат России по санному спорту

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Дарья Олесик, в феврале выступавшая в статусе нейтральной спортсменки на Олимпиаде-2026 в Италии и занявшая там 13-е место, в конце марта стала чемпионкой России в женских одиночных санях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.
Второе место в Сочи заняла Ксения Шамова, которую Международная федерация санного спорта (FIL) в середине декабря лишила нейтрального статуса (AIN), бронзу чемпионата страны завоевала Виктория Демченко.
В мужских одиночных санях победу одержал Александр Горбацевич, также утративший по решению FIL нейтральный статус. Серебро выиграл Матвей Пересторонин, бронзу — Павел Репилов. Два последних спортсмена выступали в сезоне-2025/26 на этапах Кубка мира, имея статус AIN. Репилов вместе с Олесик принимал участие в Олимпиаде, где занял 14-е место.
В мужских санях-двойках победу праздновали Андрей Богданов и Юрий Прохоров, второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов. В женских двойках не было равных Виктории Демченко и Олесе Михайленко, серебро в этой дисциплине досталось Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой, бронза — Валерии Обориной и Полине Старковой.
30 марта на чемпионате России будут разыграны медали в спринтерских гонках, завершится турнир командной эстафетой.