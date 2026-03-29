Участница Олимпиады-2026 Олесик выиграла чемпионат России по санному спорту

В мужских санях-двойках победу праздновали Андрей Богданов и Юрий Прохоров, второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко, третье — Александр Денисьев и Владислав Антонов. В женских двойках не было равных Виктории Демченко и Олесе Михайленко, серебро в этой дисциплине досталось Екатерине Фоминой и Полине Григорьевой, бронза — Валерии Обориной и Полине Старковой.