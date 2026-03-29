Максим Ипатов сделал предложение руки и сердца Анастасии Дудкиной на чемпионате России по бобслею

Бобслеист Максим Ипатов сделал предложение руки и сердца бобслеистке Анастасии Дудкиной на чемпионате России по бобслею.

Источник: Sport24

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Федерации бобслея России.

«Она сказала ДА! Пьедестал, медали, кубки, призы — все это стало неважно. В один момент все замерли от происходящего, ведь в этот момент звучала еще одна, особая номинация! Максим Ипатов на глазах у всего российского бобслея вышел к пьедесталу, чтобы задать главный вопрос Анастасии Дудкиной… А тут уже все как в сказке, колено, кольцо и эмоциональное ДАААА», — говорится в публикации Федерации бобслея России, опубликовавшей соответствующие фото.