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22:06 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Кубанец стал победителем Чемпионата Европы по боксу

Кубанский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал победителем Чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 92 килограммов.

Кубанец стал победителем Чемпионата Европы по боксу | Источник: соцсети

Серебряными медалистками соревнований стали Анастасия Кооль, Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова. Девушки уступили в финальных поединках своим соперницам по весовым категориям 52, 60 и 75 килограммов.

Спортсмены из Краснодарского края выступали в составе сборной России по боксу, капитаном которой является Гаджимагомедов. По словам замгубернатора региона Александра Власова, кубанец, на счету которого в том числе серебряная медаль Олимпиады в Токио, — один из самых титулованных представителей данной дисциплины в нашей стране.

Чемпионат Европы по боксу проходил в сербском Белграде. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов, представляющих 33 страны.

Напомним, высокие результаты показывают и юные кубанские боксёры. Молодые спортсмены завоевали 10 медалей на всероссийском первенстве.

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