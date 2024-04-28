Кубанец стал победителем Чемпионата Европы по боксу
Кубанский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал победителем Чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 92 килограммов.
Кубанский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал победителем Чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 92 килограммов.
Серебряными медалистками соревнований стали Анастасия Кооль, Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова. Девушки уступили в финальных поединках своим соперницам по весовым категориям 52, 60 и 75 килограммов.
Спортсмены из Краснодарского края выступали в составе сборной России по боксу, капитаном которой является Гаджимагомедов. По словам замгубернатора региона Александра Власова, кубанец, на счету которого в том числе серебряная медаль Олимпиады в Токио, — один из самых титулованных представителей данной дисциплины в нашей стране.
Чемпионат Европы по боксу проходил в сербском Белграде. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов, представляющих 33 страны.
Напомним, высокие результаты показывают и юные кубанские боксёры. Молодые спортсмены завоевали 10 медалей на всероссийском первенстве.