Кубанец стал победителем Чемпионата Европы по боксу

Серебряными медалистками соревнований стали Анастасия Кооль, Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова. Девушки уступили в финальных поединках своим соперницам по весовым категориям 52, 60 и 75 килограммов.

Спортсмены из Краснодарского края выступали в составе сборной России по боксу, капитаном которой является Гаджимагомедов. По словам замгубернатора региона Александра Власова, кубанец, на счету которого в том числе серебряная медаль Олимпиады в Токио, — один из самых титулованных представителей данной дисциплины в нашей стране.