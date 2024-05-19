Боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе

ТАСС, 19 мая. Украинский боксер Александр Усик завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей.

Изначально поединок должен был пройти 23 декабря 2023 года, но был перенесен на более поздний срок из-за травмы Фьюри.

37-летний Усик в третий раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер») и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC), принадлежавший Фьюри. В 2021 году Усик отобрал пояса IBF, WBA и WBO у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. В июне 2023 года Усик во второй раз защитил пояса, победив британца Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 22 победы (14 нокаутом).

Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и WBC в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел шестой поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.

35-летний Фьюри потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 34 победах (24 нокаутом) и 1 ничьей. Он не сумел в четвертый раз защитить титул чемпиона мира по версии WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде. В прошлом рейтинговом поединке британец победил бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата француза Фрэнсиса Нганну решением судей.

В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям IBF, WBA и WBO. После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

Свыше $100 млн на двоих

Гарантированный гонорар Фьюри за этот поединок составит $69 млн, Усика — $34 млн. Доходы боксеров могут возрасти за счет продажи телевизионных трансляций.